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          Самые свежие модели недели

          Сезон теплых дней, смузи на завтрак, бизнес-ланчей на природе и сбора урожая подходит к концу, а значит, время подумать о серых осенних днях.

          Но мы предлагаем СУПЕР-решение! Чтобы лучше пережить хандру и холод - обновите ваш кабинет или рабочее место. Чтобы каждый час на удобнейшем стуле и за новым рабочим столом вдохновлял на свершения.

          Мы собрали для вас подборку новых моделей мебели, которая настроит на работу.

          ✅ЛОТ №1. Стул Роза - удобно, практично, стильно. Для тех, у кого кабинет - это дом.

          ✅ЛОТ №2. Кресло офисное TopChairs Bonus. Для любителей спортивного стиля, движения и динамики. Имеет регулировку по высоте и механизм качания.

          ✅ЛОТ №3. Стул Гаага Диамант. Классический, строгий, комфортный. Для тех, для кого работа - это работа, но об удобстве тоже хочется подумать.

          ✅ЛОТ №4. Стул Гранд. Для любителей особенного комфорта в рабочей зоне. Бонусом: отлично подойдет фрилансерам - можно компактно устроиться с ноутбуком и завоевывать место в списке Forbes.

          ✅ЛОТ №5. Стул Kongsberg. Классика нашего производства в новом цвете. Его любят все: от домохозяек до директоров компаний. Самый универсальный по своему месту применения. Если не хочется заморачиваться - это Ваш вариант.

          ✅ЛОТ №6. Стул-кресло Самба. Самый классический офисный стул, но с особенной фишкой: к нему добавлено +100 к удобству на этапе проектирования.

          ✅ЛОТ №7 и ЛОТ №8.

          Куда же без стильных столов этой осенью?

          Предлагаем самые классические варианты - столы Лофт-1 и Лофт-7 будут идеальны в любом интерьере.

          А детали: размер, дерево столешницы - можно даже выбрать самим!

          Если что-то из вышеперечисленного Вас заинтересовало, то смело оставляйте заявку на нашем сайте или сразу звоните +7 922 906 67 77.

          Наши менеджеры всегда рады проконсультировать Вас по всем товарам, их наличию и деталям заказа. Мебель от производителя - что может быть лучше?

          Мы обещаем реализовать все Ваши пожелания в максимально возможные короткие сроки. Если Вам нужна мягкая, банкетная, деревянная мебель для дома и офиса - теперь вы знаете к кому обратиться!

          С заботой о Вашем уюте, ChiedoCover.

          Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт-1
          Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          12 390 ₽13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лофт-7
          Настоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          16 490 ₽21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Гранд, зеленый вельвет
          Настоящее фото товара Стул Гранд, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Гранд, серый
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-54%
          Новинка
          2 800 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Kongsberg изумруд
          Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет цвет бордо, произведённого компанией ChiedoCover-25%
          Хит
          4 990 ₽6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Роза, вельвет цвет бордо
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Bonus, серое, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          6 990 ₽8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло офисное TopChairs Bonus, серое
          Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Bonus, черное, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          Новинка
          6 990 ₽8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло офисное TopChairs Bonus, черное
          Настоящее фото товара Стул Гранд, синий вельвет, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          16 490 ₽21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Гранд, синий вельвет
          Настоящее фото товара Стул Гранд, розовый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          Новинка
          16 490 ₽21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Гранд, розовый вельвет
          Настоящее фото товара Стул Роза, вельвет бежево-серый, произведённого компанией ChiedoCover-25%
          Новинка
          4 990 ₽6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Роза, вельвет бежево-серый
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-54%
          Хит
          2 800 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Kongsberg, голубой
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубой, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-59%
          2 300 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Kongsberg, голубой, сплошной
          Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, черный, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          2 290 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул-кресло Самба, черный
          Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, белый, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          2 290 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул-кресло Самба, белый
          Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          2 290 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул-кресло Самба, зеленый
          Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, синий, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          2 290 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул-кресло Самба, синий
          Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, произведённого компанией ChiedoCover-40%
          Новинка
          2 890 ₽4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Гаага Диамант
          Настоящее фото товара Стул Роза Диамант, вельвет синий, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          5 390 ₽6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Роза Диамант, вельвет синий
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg, сиреневый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-55%
          2 490 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Kongsberg, сиреневый, сплошной
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg, бежевый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-59%
          2 300 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Kongsberg, бежевый, сплошной
          Настоящее фото товара Стул Kongsberg, коричневый, сплошной, произведённого компанией ChiedoCover-59%
          2 300 ₽5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Kongsberg, коричневый, сплошной

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