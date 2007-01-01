Сезон теплых дней, смузи на завтрак, бизнес-ланчей на природе и сбора урожая подходит к концу, а значит, время подумать о серых осенних днях.
Но мы предлагаем СУПЕР-решение! Чтобы лучше пережить хандру и холод - обновите ваш кабинет или рабочее место. Чтобы каждый час на удобнейшем стуле и за новым рабочим столом вдохновлял на свершения.
Мы собрали для вас подборку новых моделей мебели, которая настроит на работу.
✅ЛОТ №1. Стул Роза - удобно, практично, стильно. Для тех, у кого кабинет - это дом.
✅ЛОТ №2. Кресло офисное TopChairs Bonus. Для любителей спортивного стиля, движения и динамики. Имеет регулировку по высоте и механизм качания.
✅ЛОТ №3. Стул Гаага Диамант. Классический, строгий, комфортный. Для тех, для кого работа - это работа, но об удобстве тоже хочется подумать.
✅ЛОТ №4. Стул Гранд. Для любителей особенного комфорта в рабочей зоне. Бонусом: отлично подойдет фрилансерам - можно компактно устроиться с ноутбуком и завоевывать место в списке Forbes.
✅ЛОТ №5. Стул Kongsberg. Классика нашего производства в новом цвете. Его любят все: от домохозяек до директоров компаний. Самый универсальный по своему месту применения. Если не хочется заморачиваться - это Ваш вариант.
✅ЛОТ №6. Стул-кресло Самба. Самый классический офисный стул, но с особенной фишкой: к нему добавлено +100 к удобству на этапе проектирования.
✅ЛОТ №7 и ЛОТ №8.
Куда же без стильных столов этой осенью?
Предлагаем самые классические варианты - столы Лофт-1 и Лофт-7 будут идеальны в любом интерьере.
А детали: размер, дерево столешницы - можно даже выбрать самим!
Если что-то из вышеперечисленного Вас заинтересовало, то смело оставляйте заявку на нашем сайте или сразу звоните +7 922 906 67 77.
Наши менеджеры всегда рады проконсультировать Вас по всем товарам, их наличию и деталям заказа. Мебель от производителя - что может быть лучше?
Мы обещаем реализовать все Ваши пожелания в максимально возможные короткие сроки. Если Вам нужна мягкая, банкетная, деревянная мебель для дома и офиса - теперь вы знаете к кому обратиться!
С заботой о Вашем уюте, ChiedoCover.