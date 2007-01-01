+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Самые свежие модели июля

          Сегодня на повестке дня - ТОП новинок нашего производства за июль. Модели, выверенные и по дизайну, и по комфорту, и по эргономичности - все, кто тестировал рассказали о легком медитативном эффекте после применения. Так что, без лишних слов, СОВЕТУЕМ!

          Итак,

          ✅ЛОТ №1 - Кресло Байрон и полукресло Шарри.

          В них все: шик, блеск, грациозность, статусность. Стиль барокко - станет изюминкой Вашего интерьера.

          ✅ЛОТ №2 - Полукресло Лилия и стул Тюльпан на металлической основе органично будут смотреться в спальне или гостиной.

          Их преимущество - классический дизайн. Как бонус - обладают особенной формой сидушки, что обеспечивает дополнительный комфорт, а деревянный и металлический каркасы гарантирует большой срок службы.

          ✅И заключительный на сегодня ЛОТ №3 - Мягкий барный стул Mint изумительно впишется на кухню даже небольшой квартиры и станет вашим любимчиком.


          По-настоящему удобный, практичный, не занимающий много места и подходящий под любой интерьер. Если мечтать о барном стуле, то только о Mint!

          Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover-32%
          Новинка
          6 890 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Шарри
          Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-33%
          Новинка
          4 490 ₽6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Тюльпан, вельвет коричневый
          Настоящее фото товара Барный стул Mint синий велюр, черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
          НовинкаХит
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барный стул Mint синий велюр, черная эмаль
          Настоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover-32%
          Хит
          6 890 ₽9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
          Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд , произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Байрон велюр изумруд

          Другие новости на ChiedoCover

          ПредыдущаяМебель для кафе и ресторанов
          СледующаяНовый VLOG от директора мебельной компании ChiedoCover
          Все новости