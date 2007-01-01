Сегодня на повестке дня - ТОП новинок нашего производства за июль. Модели, выверенные и по дизайну, и по комфорту, и по эргономичности - все, кто тестировал рассказали о легком медитативном эффекте после применения. Так что, без лишних слов, СОВЕТУЕМ!
Итак,
✅ЛОТ №1 - Кресло Байрон и полукресло Шарри.
В них все: шик, блеск, грациозность, статусность. Стиль барокко - станет изюминкой Вашего интерьера.
✅ЛОТ №2 - Полукресло Лилия и стул Тюльпан на металлической основе органично будут смотреться в спальне или гостиной.
Их преимущество - классический дизайн. Как бонус - обладают особенной формой сидушки, что обеспечивает дополнительный комфорт, а деревянный и металлический каркасы гарантирует большой срок службы.
✅И заключительный на сегодня ЛОТ №3 - Мягкий барный стул Mint изумительно впишется на кухню даже небольшой квартиры и станет вашим любимчиком.
По-настоящему удобный, практичный, не занимающий много места и подходящий под любой интерьер. Если мечтать о барном стуле, то только о Mint!