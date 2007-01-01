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          День учителя - скидка 10% на столы

          А вы уже приготовили поздравление для ваших учителей? Звонок, письмо или визит благодарности в это время – искренняя радость для этих людей, сумевших зажечь желание учиться, узнавать мир и, в итоге, сделать выбор профессии и дальнейшего жизненного пути.

          5 октября – международный день учителя, а первое воскресенье октября – день, когда учителей поздравляли в Советском Союзе. Присоединяемся к поздравлениям и желаем всем учителям здоровья, терпения, любознательных и благодарных учеников, много добра и света в жизни! Пусть меньше будет реформ, а больше – образования!

          Мы предлагаем с 4 по 10 октября включительно скидки в размере 10% от базовой стоимости на столы производства ChiedoCover (кроме уличных).

          Обратите внимание, мы производим столы-трансформеры на металлокаркасе, ножки легко складываются, позволяя освободить пространство. Прочный каркас из стального металлопрофиля, столешница 16 или 26 мм. Есть возможность регулировать ножки по высоте.

          Практичность и долговечность наших столов – основа их популярности для устройства самых разных заведений, в том числе учебных. По сравнению со столами из массива дерева наши столы еще и дешевле, при этом выдерживают активную эксплуатацию и значительные нагрузки.

          Производство ChiedoCover предлагает разнообразные варианты цветов и форм столешниц, каркас основы может быть покрашен в отличный от базового черного цвет. ChiedoCover выпускает столы для удобного и надежного использования многие годы!

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 4
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 10
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 10 с передней стенкой

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