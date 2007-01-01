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            Ткань Ричард - выбор для банкетного текстиля

            Ричард – это плотная ткань, популярная среди рестораторов и изготовителей столового белья. Специальная грязе-водо-отталкивающая тефлоновая пропитка ткани Ричард значительно уменьшает ее гигроскопичность и облегчает уход. Пролитую на"ричард" жидкость можно легко убрать салфеткой. Пропитка гипоаллергенна, она не имеет цвета и запаха.

            Ткань «Ричард» относится к смесовым тканям. Идеальное процентное сочетание хлопка (51%) и полиэфира (49%) обеспечивает высокую износостойкость, малую усадку (2-3%) и не позволяет ткани тянуться.

            Этот материал идеально подходит для производства профессионального столового белья и оформления интерьера ресторанов. Благодаря ширине в 305 см из нее можно изготавливать скатерти больших размеров без дополнительных швов.

            Ткань «Ричард» легкая. Она прекрасно драпируется и держит складки, поэтому подходит для пошива штор, фуршетных юбок и чехлов на банкетную мебель. С помощью «Ричарда» вы без труда оформите интерьер в одном стиле.

            Матовый рисунок в сочетании с блестящим полотном придает изделиям из «Ричарда» изысканный и роскошный вид. Цветовая палитра ткани насчитывает более двадцати цветов и оттенков. Вы можете также выбрать тип рисунка: простой завиток, мелкий завиток, гладь, цветочный орнамент и римский узор.

            Единственным минусом этой ткани является то, что ее легко прожечь пеплом от сигарет.

            В каталоге компании ChiedoCover представлены различные изделия из этой ткани, также вы можете приобрести ткань по выгодным ценам.

            Чехлы на стулья Premium

            Также здесь вы моежете ознакомиться с каталогом скатертей и наперон, а также с каталогом салфеток.

            Скатерти и напероны

            Салфетки

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