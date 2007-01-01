Решили открыть собственное кафе, ресторан, банкетный зал? Или планируете обновление интерьера? Чаще всего первый вопрос – какой цвет выбрать? Грамотное сочетание нескольких цветов влияет на присутствующих в помещении людей, создает атмосферу тепла и уюта, подчеркивает оригинальное решение дизайна.
Обратите внимание на яркий, будоражащий и впечатляющий КРАСНЫЙ цвет. Тем более, что ChiedoCover предлагает отличные скидки к Дню влюбленных с 1 по 14 февраля 2019 года. Используя классические стулья Хит (с профилем 25 / 20мм) с обивками «Красная корона», «Красная рогожка», легко подчеркнуть статусность заведения, придать торжественности интерьеру.
Более экономичный вариант – стрейч-чехлы из спандекса / бифлекса: красные, бордовые, розовые. Для таких мероприятий, как свадьба, юбилей, или помолвка, комплект таких чехлов позволит быстро создать праздничное настроение помещению ресторана или кафе.
Мы не откроем тайну, если напишем о том, что красный цвет повышает аппетит, а также под его воздействием ускоряется дыхание, учащается сердцебиение. Также у всех теплых цветов есть свойство создавать ощущение более высокой температуры в помещении, субъективно человеку кажется теплее, чем есть на самом деле. Хорошо использовать этот цвет, когда нужно «подогреть», активизировать посетителей. Реально увеличивается количество заказов, сделанных под влиянием импульса, сиюминутного желания.
Конечно, не стоит чересчур увлекаться использованием красного цвета – хорош в качестве акцентов, а вот чрезмерного его присутствие вызывает тревогу, раздражение, даже агрессию. Сочетание красный + белый, стальной, серый, даже желтый – отличный выбор. А вот сочетание красного и синего, черного, фиолетового требует детального продумывания воздействия интерьера на восприятие посетителями.
Желаем успехов! Приглашаем выбрать чехлы для столов, стулья, скатерти, раннеры, чехлы для стульев производства ChiedoCover. Недорого, да еще со скидками!