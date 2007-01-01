Скатерти, чехлы, салфетки, напероны, раннеры и другие декоративные и функциональные текстильные изделия – недорогой способ обновить интерьер заведения, освежить впечатления гостей и создать торжественную (или игривую) обстановку!
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