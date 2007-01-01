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          Скатерти, чехлы, салфетки - масленичная акция!

          Скатерти, чехлы, салфетки, напероны, раннеры и другие декоративные и функциональные текстильные изделия – недорогой способ обновить интерьер заведения, освежить впечатления гостей и создать торжественную (или игривую) обстановку!

          Накануне Большого Свадебного Сезона, а также по многочисленным просьбам постоянных заказчиков, в масленичную неделю проводим РАСПРОДАЖУ текстиля – скидки 10% на все изделия ChiedoCover!
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          Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
          380 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 48
          Настоящее фото товара Чехол 60, произведённого компанией ChiedoCover
          560 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Чехол 60
          Настоящее фото товара Чехол 29, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          980 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Чехол 29, журавинка
          Настоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Ричард
          Настоящее фото товара Столовая группа 22, произведённого компанией ChiedoCover
          15 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столовая группа 22
          Настоящее фото товара Столовая группа 30, произведённого компанией ChiedoCover
          17 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столовая группа 30
          Настоящее фото товара Чехол 85 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 85 Premium с карманом для подушки

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