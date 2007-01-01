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            Стулья на металлокаркасе - особенности производства

            Стулья на металлическом каркасе компания ChiedoCover производит с 2015 года. Они пользуются постоянным спросом у наших покупателей.

            Производство стульев на металлокаркасе фотография сварка

            При принятии решения о запуске производственного процесса для изготовления таких стульев были учтены следующие их преимущества:

            • обширная сфера применения;
            • презентабельный вид;
            • универсальность и функциональность;
            • надежность и долговечность;
            • жёсткость и устойчивость конструкции;
            • лёгкость в уходе.

            Рассмотрим в деталях производимые нами стулья. Они состоят из каркаса, спинки и сиденья.


            • Каркас

            При изготовлении используем профиль квадратной формы (сталь толщиной 1,2 мм) Размеры: 20, 25 (рифленый) или 22 мм (круглый).

            На этапе сборки всей конструкции применяется сварка, как самый надёжный метод.

            • Сиденье и спинка

            Жёсткий элемент - из фанеры, толщиной 8 мм,

            мягкий элемент - из поролона плотностью 30кг/м3 и толщиной 8см,

            обивка применяется как тканевая: (жаккард, рогожка, микрофибра, флок, велюр), так и искусственная кожа (экокожа).

            Форма спинки многих моделей изготовлена с эргономической ручкой - разработка компании.

            • Конструкция стульев позволяет их штабелировать (складываются друг на друга).
            • Такие стулья могут выдерживать нагрузку до 200 кг, стойки к механическим повреждениям.
            • Срок активной эксплуатации составляет 5 лет.

            Оборудование для производства стульев на металлокаркасе

            На производстве применяется только профессиональное оборудование:

            • Ленточнопильный станок – для резки труб и профиля;
            • Торцеватель – для снятия фаски и заусенцев с торцов труб.
            • Трубогибочный станок –для сгиба трубы под любым углом;
            • Станок вертикально-сверлильный - для сверления отверстий в трубах ;
            • Сварочное – для соедининения деталей.
            • Прямошлифовальная машина - для обработки поверхностей после сварки.

            Персонал цеха производства стульев

            С 2010 года на предприятии внедрена система аттестации профессиональных кадров, а также ежегодного повышения квалификации.

            Этапы производства стульев ChiedoCover:

            • Распил металлопрофиля по размерам в зависимости от модели стула
            • Прокатка заготовок, для придания прочности и рельефности + сверление заготовок для боковых подпятников
            • Формовка заготовок
            • Сварка + постсварочная обработка
            • Подготовка (шлифование и обезжиривание)
            • Покраска заготовок (порошковое напыление и термообработка)
            • Установка заглушек и защитной сетки
            • Изготовление сидения и спинки
            • Рубка поролона по размерам в зависимости от модели стула
            • Распил фанеры по размерам в зависимости от модели стула
            • Обивка материалом
            • Сборка всех деталей стула
            • Упаковка готовой продукции: трёхслойное решение от компании (стрейч плёнка на поролон+картон+стрейч плёнка) очень хорошо себя зарекомендовала.

            Привлекательный дизайн наших стульев украсит интерьер каждого заведения - кафе, ресторана, бара, банкетного зала и т.д., станет изысканным дополнением или эффектным акцентом. Такие стулья пользуются спросом. Мы делаем нашу продукцию, чтобы радовать и приятно удивлять Вас. Принимаем заказы на сайте, по телефонам, в мессенджерах, в личных сообщениях официальных аккаунтов компании!

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