Стулья на металлокаркасе - особенности производства
Стулья на металлическом каркасе компания ChiedoCover производит с 2015 года. Они пользуются постоянным спросом у наших покупателей.
При принятии решения о запуске производственного процесса для изготовления таких стульев были учтены следующие их преимущества:
обширная сфера применения;
презентабельный вид;
универсальность и функциональность;
надежность и долговечность;
жёсткость и устойчивость конструкции;
лёгкость в уходе.
Рассмотрим в деталях производимые нами стулья. Они состоят из каркаса, спинки и сиденья.
Каркас
При изготовлении используем профиль квадратной формы (сталь толщиной 1,2 мм) Размеры: 20, 25 (рифленый) или 22 мм (круглый).
На этапе сборки всей конструкции применяется сварка, как самый надёжный метод.
Сиденье и спинка
Жёсткий элемент - из фанеры, толщиной 8 мм,
мягкий элемент - из поролона плотностью 30кг/м3 и толщиной 8см,
обивка применяется как тканевая: (жаккард, рогожка, микрофибра, флок, велюр), так и искусственная кожа (экокожа).
Форма спинки многих моделей изготовлена с эргономической ручкой - разработка компании.
Конструкция стульев позволяет их штабелировать (складываются друг на друга).
Такие стулья могут выдерживать нагрузку до 200 кг, стойки к механическим повреждениям.
Срок активной эксплуатации составляет 5 лет.
Оборудование для производства стульев на металлокаркасе
На производстве применяется только профессиональное оборудование:
Ленточнопильный станок – для резки труб и профиля;
Торцеватель – для снятия фаски и заусенцев с торцов труб.
Трубогибочный станок –для сгиба трубы под любым углом;
Станок вертикально-сверлильный - для сверления отверстий в трубах ;
Сварочное – для соедининения деталей.
Прямошлифовальная машина - для обработки поверхностей после сварки.
Персонал цеха производства стульев
С 2010 года на предприятии внедрена система аттестации профессиональных кадров, а также ежегодного повышения квалификации.
Этапы производства стульев ChiedoCover:
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Распил металлопрофиля по размерам в зависимости от модели стула
Прокатка заготовок, для придания прочности и рельефности + сверление заготовок для боковых подпятников
Формовка заготовок
Сварка + постсварочная обработка
Подготовка (шлифование и обезжиривание)
Покраска заготовок (порошковое напыление и термообработка)
Установка заглушек и защитной сетки
Изготовление сидения и спинки
Рубка поролона по размерам в зависимости от модели стула
Распил фанеры по размерам в зависимости от модели стула
Обивка материалом
Сборка всех деталей стула
Упаковка готовой продукции: трёхслойное решение от компании (стрейч плёнка на поролон+картон+стрейч плёнка) очень хорошо себя зарекомендовала.
Привлекательный дизайн наших стульев украсит интерьер каждого заведения - кафе, ресторана, бара, банкетного зала и т.д., станет изысканным дополнением или эффектным акцентом. Такие стулья пользуются спросом. Мы делаем нашу продукцию, чтобы радовать и приятно удивлять Вас. Принимаем заказы на сайте, по телефонам, в мессенджерах, в личных сообщениях официальных аккаунтов компании!