Интересно,что обойдется дороже: отличное качество и престиж или обычное качество и низкие цены?
"Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи", давайте разберём это известное высказывание на конкретном примере. В 2012 году к нам обратился владелец нового ресторана в городе Красноярске.
Открытие планировалось в ближайшие дни и срочно нужны были красивые и бюджетные чехлы для столовых групп. На тот момент наши чехлы из габардина оказались самым оптимальным вариантом для покупателя.
Довольный заказчик стал нашим постоянным партнером, и в течение 5 лет владелец ресторана заказывал самые разные чехлы из габардина, "дегустируя" наш ассортимент для создания своих интерьерных решений.
Время идёт, все мы развиваемся. Компания СhiedoCover заботится об интересах своих клиентов. В прошлом году вместе с нашим постоянным заказчиком мы провели аудит затрат покупателей на чехлы из разных ценовых категорий. Детально разобрали первоначальную закупку, и дальнейшее обслуживание чехлов в двух вариантах: бюджетном - из габардина и премиум-класса - из столовых тканей со специальной пропиткой.
Каково же было наше удивление, когда после расчетов мы определили выгоду от покупки и эксплуатации чехлов из тканей премиум-класса. Она составила более 100 тысяч рублей/год!
Да, такие чехлы дороже при закупке, но в последующем на уход за тканью потребуется меньше затрат. Мы также подсчитали количество стирок, их стоимость, износ и последующую необходимость полной замены. (С точными расчётами можно ознакомиться, посмотрев нашу интеллект-карту.)
Выяснилось, что столовые ткани с пропиткой имеют ряд преимуществ перед более дешёвым габардином:
Да, все перечисленные преимущества и выгода при покупке чехлов премиум-класса из красивых столовых тканей – дорога в перспективный и прибыльный бизнес с меньшими затратами.
В настоящее время, наши постоянные покупатели, как и герой сегодняшней истории, отдают предпочтение тканям премиум-класса для долгосрочной и успешной истории своего бизнеса.