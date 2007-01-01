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            Как сэкономить 100 000 рублей в год?

            Интересно,что обойдется дороже: отличное качество и престиж или обычное качество и низкие цены?

            "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи", давайте разберём это известное высказывание на конкретном примере. В 2012 году к нам обратился владелец нового ресторана в городе Красноярске.

            Открытие планировалось в ближайшие дни и срочно нужны были красивые и бюджетные чехлы для столовых групп. На тот момент наши чехлы из габардина оказались самым оптимальным вариантом для покупателя.

            Довольный заказчик стал нашим постоянным партнером, и в течение 5 лет владелец ресторана заказывал самые разные чехлы из габардина, "дегустируя" наш ассортимент для создания своих интерьерных решений.

            Время идёт, все мы развиваемся. Компания СhiedoCover заботится об интересах своих клиентов. В прошлом году вместе с нашим постоянным заказчиком мы провели аудит затрат покупателей на чехлы из разных ценовых категорий. Детально разобрали первоначальную закупку, и дальнейшее обслуживание чехлов в двух вариантах: бюджетном - из габардина и премиум-класса - из столовых тканей со специальной пропиткой.

            Каково же было наше удивление, когда после расчетов мы определили выгоду от покупки и эксплуатации чехлов из тканей премиум-класса. Она составила более 100 тысяч рублей/год!

            Да, такие чехлы дороже при закупке, но в последующем на уход за тканью потребуется меньше затрат. Мы также подсчитали количество стирок, их стоимость, износ и последующую необходимость полной замены. (С точными расчётами можно ознакомиться, посмотрев нашу интеллект-карту.)

            Выяснилось, что столовые ткани с пропиткой имеют ряд преимуществ перед более дешёвым габардином:

            • ткани с пропиткой менее подвержены впитыванию загрязнений, благодаря грязеотталкивающей пропитке "тефлон";
            • они более износостойки, поэтому спустя год эти чехлы нужно будет менять в 5 раз реже, чем чехлы из габардина;

            • имеют более презентабельный вид (нарядный жаккардовый узор и глянец поверхности), из которых можно создавать интерьеры для любых торжеств.

            Да, все перечисленные преимущества и выгода при покупке чехлов премиум-класса из красивых столовых тканей – дорога в перспективный и прибыльный бизнес с меньшими затратами.

            В настоящее время, наши постоянные покупатели, как и герой сегодняшней истории, отдают предпочтение тканям премиум-класса для долгосрочной и успешной истории своего бизнеса.

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