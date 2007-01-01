Правильная стирка тканей
Чтобы сохранить опрятный вид изделий необходимо правильно за ними ухаживать. Стирка неотъемлемая часть ухода. Каждая ткань требует индивидуального подхода и существует ряд правил стирки для каждого вида ткани.
Изделия из габардина
Оптимальным решением будет отдать вещи из габардина в химчистку. Стирать в домашних условиях не рекомендуется, однако если вы все-таки предпочитаете домашний уход, то учтите следующие рекомендации:
- Перед стиркой изделие следует замочить в теплой воде, разбавленной небольшим количеством моющего средства или даже жидким мылом.
- Пусть изделие замачивается 1,5-2 часа.
- Затем стирать в режиме деликатной стирки. Температура воды не выше 40 градусов, а количество оборотов при отжиме больше 600 оборотов в минуту.
- Вещи из габардина нельзя замачивать в кипятке, использовать при стирке хлорсодержащие вещества или пятновыводители и добавлять отбеливатели.
Журавинка
- Ткань не требует особого ухода, однако необходимо соблюдать некоторые ограничения:
- Температура при стирке не должна превышать 40 градусов.
- Лучше применять сухую чистку.
- Не допускать попадания на ткань хлора и других веществ в составе которых содержится этот компонент.
- Нельзя применять отбеливатели.
Ричард
- Стирать в режиме деликатной стирке при температуре не выше 40 градусов.
- Можно использовать обычный режим полоскания и отжима.
- Разрешается отбеливать кислородосодержащими средствами.
- Нельзя применять сухую чистку.
- Нельзя применять агрессивные вещества, содержащие хлор.
Мати
- Максимальная температура воды при стирке – 40 градусов.
- Допускаются обычные режимы в стиральной машинке с полосканием и отжимом.
- Нельзя применять сухую чистку.
- Нельзя пользоваться хлорсодержащими веществами.
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