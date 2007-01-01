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            Правильная стирка тканей

            Чтобы сохранить опрятный вид изделий необходимо правильно за ними ухаживать. Стирка неотъемлемая часть ухода. Каждая ткань требует индивидуального подхода и существует ряд правил стирки для каждого вида ткани.

            Изделия из габардина

            Оптимальным решением будет отдать вещи из габардина в химчистку. Стирать в домашних условиях не рекомендуется, однако если вы все-таки предпочитаете домашний уход, то учтите следующие рекомендации:

            1. Перед стиркой изделие следует замочить в теплой воде, разбавленной небольшим количеством моющего средства или даже жидким мылом.
            2. Пусть изделие замачивается 1,5-2 часа.
            3. Затем стирать в режиме деликатной стирки. Температура воды не выше 40 градусов, а количество оборотов при отжиме больше 600 оборотов в минуту.
            4. Вещи из габардина нельзя замачивать в кипятке, использовать при стирке хлорсодержащие вещества или пятновыводители и добавлять отбеливатели.

            Журавинка

            1. Ткань не требует особого ухода, однако необходимо соблюдать некоторые ограничения:
            2. Температура при стирке не должна превышать 40 градусов.
            3. Лучше применять сухую чистку.
            4. Не допускать попадания на ткань хлора и других веществ в составе которых содержится этот компонент.
            5. Нельзя применять отбеливатели.

            Ричард

            1. Стирать в режиме деликатной стирке при температуре не выше 40 градусов.
            2. Можно использовать обычный режим полоскания и отжима.
            3. Разрешается отбеливать кислородосодержащими средствами.
            4. Нельзя применять сухую чистку.
            5. Нельзя применять агрессивные вещества, содержащие хлор.

            Мати

            1. Максимальная температура воды при стирке – 40 градусов.
            2. Допускаются обычные режимы в стиральной машинке с полосканием и отжимом.
            3. Нельзя применять сухую чистку.
            4. Нельзя пользоваться хлорсодержащими веществами.

            Компания ChiedoCover предлагает текстильные изделия из тканей мати, ричард, журавинка, габардин, а также стрейч-тканей – бифлекса, спандекса.

            По вашему заказу, размерам изготовим партии скатертей, чехлов, другого банкетного текстиля.

            Здесь вы сможете ознакомиться с каталогом товаров ChiedoCover.

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