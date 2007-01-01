Столовые группы – комплекты, представляющие собой готовые решения оформления посадочных мест. Стол, стулья и текстильное оформление группы – все вместе создает целостный образ.
С 26 по 30 октября 2018 года ChiedoCover предлагает столовые группы нашего производства со скидкой в 10%! Лучшее время для оборудования банкетного зала, кафе или ресторана перед чередой новогодних корпоративов и семейных торжеств!
На нашем сайте в рубрике «Столовые группы» вы можете выбрать комплекты на 2, 4 или 6 персон со стульями или без них. Вы также можете подобрать отдельные элементы из разных разделов и создать столовую группу под ваш дизайн интерьера. После согласования деталей заказа, по удобному каналу связи, вы получите расчет стоимости (до 30 октября – с учетом скидки) и сроки исполнения вариантов под заказ.