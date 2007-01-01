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          Cкидка 10% на столовые группы

          Столовые группы – комплекты, представляющие собой готовые решения оформления посадочных мест. Стол, стулья и текстильное оформление группы – все вместе создает целостный образ.

          С 26 по 30 октября 2018 года ChiedoCover предлагает столовые группы нашего производства со скидкой в 10%! Лучшее время для оборудования банкетного зала, кафе или ресторана перед чередой новогодних корпоративов и семейных торжеств!

          На нашем сайте в рубрике «Столовые группы» вы можете выбрать комплекты на 2, 4 или 6 персон со стульями или без них. Вы также можете подобрать отдельные элементы из разных разделов и создать столовую группу под ваш дизайн интерьера. После согласования деталей заказа, по удобному каналу связи, вы получите расчет стоимости (до 30 октября – с учетом скидки) и сроки исполнения вариантов под заказ.

          Настоящее фото товара Столовая группа на 6 персон, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          21 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столовая группа на 6 персон, синяя
          Настоящее фото товара Столовая группа, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столовая группа
          Настоящее фото товара Столовая группа 03, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столовая группа 03
          Настоящее фото товара Столовая группа 06, произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Столовая группа 06
          Настоящее фото товара Столовая группа 13, произведённого компанией ChiedoCover
          16 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Столовая группа 13
          Настоящее фото товара Столовая группа 15, произведённого компанией ChiedoCover
          14 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Столовая группа 15
          Настоящее фото товара Столовая группа 16, произведённого компанией ChiedoCover
          14 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Столовая группа 16
          Настоящее фото товара Столовая группа 31, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столовая группа 31

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