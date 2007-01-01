Услышав вопрос "Кто производитель?", наши менеджеры смело отвечают:"Мы сами производим нашу продукцию!
Приглашаем на небольшую экскурсию в швейный цех ChiedoCover. Вы увидите , как организовано производство чехлов на стулья и столы, других текстильных изделий для ресторанов и кафе. Цех выпускает фуршетные юбки, скатерти, напероны, салфетки, многое другое.
Путь готовой продукции начинается с поступления закупленных рулонов ткани.
Материал обязательно проверяется на соответствие параметрам качества. Конечно, брак неизбежен, хотя редко бывает в больших количествах. Полностью дефектные рулоны отправляются поставщику обратно, а если испорчена только часть ткани – учитывается при раскрое. Так как мы работаем с 2007 года, путем проб и ошибок отобрали надежные организации, чья репутация неоднократно подтверждена.
Следующий этап - раскрой ткани.
Для сохранения качества ткани в помещении швейного цеха поддерживается температура воздуха 15-20 градусов по Цельсию, влажность 60-70 процентов. Помещение регулярно проветривается и обрабатывается против моли и грызунов. Такие условия сохраняют ткань и готовые изделия.
Заготовки чехлов поступают к швеям для окончательной сборки изделия.
Комплектуя заказ, текстильные изделия обязательно проверяет специалист по качеству: качество технологической обработки каждого шва, краев изделия, угловых элементов, подкладки, фурнитуры, угловых элементов. Тщательно сверяется соответствие изделий параметрам заказа, отсутствие дефектов на ткани, заказанное количество.
Швейные изделия упаковываем индивидуально в полиэтиленовые пакеты, затем в коробки из картона. Дополнительно для защиты от намокания коробки снаружи обматываем упаковочной пленкой.
Самовывоз со склада в Кирове, Москве или отправка транспортной компанией, почтой, курьерской службой - вариантов доставки несколько, выбираем оптимальный для конкретного заказчика. Кстати, доставка чехлов и другой текстильной продукции на территории Российской Федерации до вашего города - бесплатно.
Надеемся, вам понравилась прогулка по швейному цеху ChiedoCover. С удовольствием рассказываем и показываем жизнь компании ChiedoCover - насыщенную, активную, интересную. Продолжение следует - приглашаем в наш мебельный цех, выпускающий банкетные стулья на металлокаркасе.