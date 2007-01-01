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              Экскурсия по швейному цеху

              Услышав вопрос "Кто производитель?", наши менеджеры смело отвечают:"Мы сами производим нашу продукцию!

              Приглашаем на небольшую экскурсию в швейный цех ChiedoCover. Вы увидите , как организовано производство чехлов на стулья и столы, других текстильных изделий для ресторанов и кафе. Цех выпускает фуршетные юбки, скатерти, напероны, салфетки, многое другое.

              Путь готовой продукции начинается с поступления закупленных рулонов ткани.

              Материал обязательно проверяется на соответствие параметрам качества. Конечно, брак неизбежен, хотя редко бывает в больших количествах. Полностью дефектные рулоны отправляются поставщику обратно, а если испорчена только часть ткани – учитывается при раскрое. Так как мы работаем с 2007 года, путем проб и ошибок отобрали надежные организации, чья репутация неоднократно подтверждена.


              Следующий этап - раскрой ткани.

              Для сохранения качества ткани в помещении швейного цеха поддерживается температура воздуха 15-20 градусов по Цельсию, влажность 60-70 процентов. Помещение регулярно проветривается и обрабатывается против моли и грызунов. Такие условия сохраняют ткань и готовые изделия.


              Заготовки чехлов поступают к швеям для окончательной сборки изделия.

              Комплектуя заказ, текстильные изделия обязательно проверяет специалист по качеству: качество технологической обработки каждого шва, краев изделия, угловых элементов, подкладки, фурнитуры, угловых элементов. Тщательно сверяется соответствие изделий параметрам заказа, отсутствие дефектов на ткани, заказанное количество.

              Швейные изделия упаковываем индивидуально в полиэтиленовые пакеты, затем в коробки из картона. Дополнительно для защиты от намокания коробки снаружи обматываем упаковочной пленкой.

              Самовывоз со склада в Кирове, Москве или отправка транспортной компанией, почтой, курьерской службой - вариантов доставки несколько, выбираем оптимальный для конкретного заказчика. Кстати, доставка чехлов и другой текстильной продукции на территории Российской Федерации до вашего города - бесплатно.

              Надеемся, вам понравилась прогулка по швейному цеху ChiedoCover. С удовольствием рассказываем и показываем жизнь компании ChiedoCover - насыщенную, активную, интересную. Продолжение следует - приглашаем в наш мебельный цех, выпускающий банкетные стулья на металлокаркасе.

              Настоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
              660 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Скатерть Мати
              Настоящее фото товара Салфетки Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
              140 ₽
              Оптовая цена
              4.5
              Салфетки Ричард
              Настоящее фото товара Чехол 74 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              1 120 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Чехол 74 Premium

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