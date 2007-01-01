Стулья Кроссбэк - Новинка производства
Представляем еще одну новинку производства ChiedoCover 2018! Кроссбэк – стулья, изготовленные из дерева и обладающие прочностью и долговечностью. Благодаря крестообразной спинке сидеть на таком стуле удобно.
Габариты стула визуально увеличивают пространство, экономят место, позволяют разместить гостей грамотно и обеспечивают достойный уровень комфорта.
В каких стилях стулья Кроссбэк будут смотреться наиболее выигрышно?
Благодаря большому выбору цветов, стулья можно подобрать к разным стилям заведения.
- Простой, но лаконичный дизайн стульев прекрасно сочетается с прованским стилем (или Шебби Шик). Имитация старины, элементы декора, винтажные вещи – все это навеивает некие грезы и мечты о Провансе.
- Также хорошо впишутся в интерьер стиля кантри. Образ деревенского домика погружает в интересную атмосферу.
- Так возможно создать имитацию русской избы, английского коттеджа, американского ранчо. С помощью натуральных материалов, деревянной мебели и легкой небрежности получается уютная атмосфера.
- Стулья Кроссбэк будут выгодно смотреться в летних кафе. Уличные кафе пользуются популярностью не только на курортах в теплое время года. Поэтому выгодно обустроить террасу заведения легкой мебелью, декором, цветами, чтобы посетителям было приятно находиться в таком кафе теплым летним днем.
- Кафе с морской тематикой – в городах, где море, такое решения является оптимальным. Однако, если море далеко, кафе с морским стилем навеет теплые воспоминания.
- Также в некоторых пивных барах. Естественные цвета, преобладание коричневого, натуральные материалы – все это располагает гостей к спокойствию, приятному общению, употреблению некрепких алкогольных напитков – что выгодно владельцам.
Стулья изготавливают из массива дерева – березы, ротанга, дуба, махагона (красного дерева). В каталоге ChiedoCover представлены несколько вариантов цветовых оттенков. Здесь вы найдете темные цвета – коричневый, красное дерево, темный орех. Светлые – золото, шампань, белый. И многие другие. Компания ChiedoCover является известным производителем банкетной мебели и текстиля. Так как мы сами производим товар - у нас доступные цены наряду с хорошим качеством. Если у вас остались вопросы, обратитесь к менеджеру по телефону, указанному на сайте.