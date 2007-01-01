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              Стулья Кроссбэк - Новинка производства

              Представляем еще одну новинку производства ChiedoCover 2018! Кроссбэк – стулья, изготовленные из дерева и обладающие прочностью и долговечностью. Благодаря крестообразной спинке сидеть на таком стуле удобно.

              стулья Кроссбэк фото

              Габариты стула визуально увеличивают пространство, экономят место, позволяют разместить гостей грамотно и обеспечивают достойный уровень комфорта.

              В каких стилях стулья Кроссбэк будут смотреться наиболее выигрышно?

              Благодаря большому выбору цветов, стулья можно подобрать к разным стилям заведения.

              • Простой, но лаконичный дизайн стульев прекрасно сочетается с прованским стилем (или Шебби Шик). Имитация старины, элементы декора, винтажные вещи – все это навеивает некие грезы и мечты о Провансе.
              • Также хорошо впишутся в интерьер стиля кантри. Образ деревенского домика погружает в интересную атмосферу.
              • Так возможно создать имитацию русской избы, английского коттеджа, американского ранчо. С помощью натуральных материалов, деревянной мебели и легкой небрежности получается уютная атмосфера.
              • Стулья Кроссбэк будут выгодно смотреться в летних кафе. Уличные кафе пользуются популярностью не только на курортах в теплое время года. Поэтому выгодно обустроить террасу заведения легкой мебелью, декором, цветами, чтобы посетителям было приятно находиться в таком кафе теплым летним днем.
              • Кафе с морской тематикой – в городах, где море, такое решения является оптимальным. Однако, если море далеко, кафе с морским стилем навеет теплые воспоминания.
              • Также в некоторых пивных барах. Естественные цвета, преобладание коричневого, натуральные материалы – все это располагает гостей к спокойствию, приятному общению, употреблению некрепких алкогольных напитков – что выгодно владельцам.

              CROSS-BACK - стулья для разных стилей интерьера

              Стулья изготавливают из массива дерева – березы, ротанга, дуба, махагона (красного дерева). В каталоге ChiedoCover представлены несколько вариантов цветовых оттенков. Здесь вы найдете темные цвета – коричневый, красное дерево, темный орех. Светлые – золото, шампань, белый. И многие другие. Компания ChiedoCover является известным производителем банкетной мебели и текстиля. Так как мы сами производим товар - у нас доступные цены наряду с хорошим качеством. Если у вас остались вопросы, обратитесь к менеджеру по телефону, указанному на сайте.

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