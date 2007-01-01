Сочинский Выставочный центр снова встречает гостей. 11-13 октября он распахнет свои двери для специализированной выставки оборудования и технологий гостинично-ресторанного бизнеса. На Олимпе соберутся бизнесмены-единомышленники, чтобы поделиться успехами и набраться опыта.
XVIII тематическая выставка будет интересна тем, кто владеет или управляет гостиницами, развивает санатории, выводит на новый уровень обслуживания пансионаты, организует казино, ведает организацией качественно питания в ресторанах и кафе, организует крупные мероприятия в бизнес-центрах.
Гости смогут ознакомиться с новинками торгово-технического, холодильного, вендингового оборудования, присмотреть для работников форменную одежду, заинтересоваться интерьерным текстилем (в эту же категорию попадает и столовое белье). Много интересного предполагается в разделах дизайна – интерьерного и ландшафтного, гостиничного и интерактивного телевидения, мультимедиа, игорного оснащения.
Ожидается крупная экспозиция мебели – ее закупают бары и кафе с ресторанами, она также требуется для отелей и центров развлечения. Компания ChiedoCover - производитель банкетной мебели и текстиля, с 2007 года мы выдерживаем оптимальную пропорцию высокого качества и доступных цен. В нашем каталоге представлены достойные предложения для отельного и ресторанного бизнеса.
Компания ChiedoCover также занимается производством мебели для гостинично-ресторанного бизнеса. У нас вы найдете не только мебель, но и различные скатерти, мебельные ткани, салфетки, фуршетные юбки, кюверты, подушки и многое другое. С нашим товаром вы можете ознакомиться здесь.