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            Гостинично-ресторанный Олимп

            Выставочное мероприятие в Сочи

            Сочинский Выставочный центр снова встречает гостей. 11-13 октября он распахнет свои двери для специализированной выставки оборудования и технологий гостинично-ресторанного бизнеса. На Олимпе соберутся бизнесмены-единомышленники, чтобы поделиться успехами и набраться опыта.

            XVIII тематическая выставка будет интересна тем, кто владеет или управляет гостиницами, развивает санатории, выводит на новый уровень обслуживания пансионаты, организует казино, ведает организацией качественно питания в ресторанах и кафе, организует крупные мероприятия в бизнес-центрах.

            Гости смогут ознакомиться с новинками торгово-технического, холодильного, вендингового оборудования, присмотреть для работников форменную одежду, заинтересоваться интерьерным текстилем (в эту же категорию попадает и столовое белье). Много интересного предполагается в разделах дизайна – интерьерного и ландшафтного, гостиничного и интерактивного телевидения, мультимедиа, игорного оснащения.

            Ожидается крупная экспозиция мебели – ее закупают бары и кафе с ресторанами, она также требуется для отелей и центров развлечения. Компания ChiedoCover - производитель банкетной мебели и текстиля, с 2007 года мы выдерживаем оптимальную пропорцию высокого качества и доступных цен. В нашем каталоге представлены достойные предложения для отельного и ресторанного бизнеса.

            Компания ChiedoCover также занимается производством мебели для гостинично-ресторанного бизнеса. У нас вы найдете не только мебель, но и различные скатерти, мебельные ткани, салфетки, фуршетные юбки, кюверты, подушки и многое другое. С нашим товаром вы можете ознакомиться здесь.

            Адрес выставки: г. Сочи Новый Морпорт, площадь Северного Мола, ул. Круизная гавань 4

            Дата выставки: 11-13 октября

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