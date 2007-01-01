Гладкий и шелковистый бифлекс – один из видов синтетической трикотажной ткани.
Название его происходит от двух английских слов: bi — "два" и "flexible" — растягивающийся, то есть «тянущийся в обе стороны».
Материал может увеличиваться в своей площади до 300%, при этом изделие не теряет свою форму. Бифлекс – это не ткацкий материал. Его изготавливают путем прядения.
При производстве используют от 4 до 12 нитей, благодаря чему на ткани не видно продольных или поперечных линий.
Состав может быть разным: в разных пропорциях в него входят волокна микрофибры, лайкры, нейлона и эластана, иногда в состав добавляется люрекс. Плотность бифлекса колеблется от 70 до 170 г/м2. Он достаточно легкий, прочный и обладает низкой светопроницаемостью.
Несмотря на то, что этот материал полностью синтетический, он нетоксичен и безопасен для здоровья, но может накапливать статическое электричество. Цветовая гамма бифлекса очень разнообразна и насчитывает более 250 цветов и оттенков, в том числе неоновые и насыщенные цвета.
Кроме однотонного окрашивания могут применяться набивные рисунки с напылением и голографией. Во время стирки и эксплуатации материал не выгорает, цвета не теряют своей насыщенности. С бифлексом легко работать при раскрое и пошиве: он не сыпется и не мнется, а также отлично формирует складки.
Изделия из бифлекса долговечны: они не мнутся в поцесе эксплуатации, а уход за ними очень прост. Стирать эту ткань рекомендуется руками или машинной стиркой в деликатном режиме при температуре воды не более 30 градусов без использования отбеливателей. Лучше всего подойдут жидкие средства для стирки. Отжимать изделия из бифекса нет необходимости. Вода прекрасно стекает с них. Запрещена сушка на обогревателях и радиаторах, поскольку материал может расплавиться. Чехлы и столовое белье можно использовать огромное количество раз. Использование бифлекса в оформлении интерьера.
Наряду с другими материалами бифлекс применяют при изготовлении чехлов для мебели, скатертей и салфеток при подготовке к фуршетам и торжественным мероприятиям. Разнообразие цветовой гаммы и возможность драпировки позволяет декораторам выполнить практически любо пожелание заказчика.
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