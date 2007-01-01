+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Стулья на металлоконструкции со скидкой 10%

          Уважаемые партнеры, приветствуем вас!

          В течение 7 дней стулья нa мeтaллоконструкции производства ChiedoCover продаются со скидкой в 10%!

          Мы гордимся тем, что наши стулья:

          • прочные (выдерживают до 400 кг)
          • изящные
          • легкие (вес одного стула от 4 кг)
          • разнообразные по форме
          • стопируемые
          • «неубиваемые»

          Помимо всего прочего, мы предлагаем 12 цветов каркаса и более 400 вариантов обивки.

          А цены! Благодаря собственному производству, размещенному в Слободском районе Кировской области, закупке материалов по выгодным, крупнооптовым ценам – наши цены на стулья ниже средних по рынку почти на четверть!

          Зайдите в наш каталог и выбирайте модель под дизайн вашего кафе, ресторана, банкетного зала.

          В каждой карточке – качественные фотографии, параметры стульев для легкого выбора, покупка в один клик! Наши менеджеры готовы вам помочь, ответить на все вопросы, организовать доставку в любой регион!

          Настоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Азия 25мм
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
          Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 640 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая

          Другие новости на ChiedoCover

          Предыдущая​Ткань «Мати» - лидер в мире банкетного текстиля
          СледующаяГостинично-ресторанный Олимп
          Все новости