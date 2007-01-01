Каждый 30-й стул за 1 рубль

Только до 1 мая (включительно) каждый 30-ый стул Кьявари, Наполеон, Кроссбэк всего за 1 рубль!

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