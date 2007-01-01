Характеристики товара
Описание
Классический деревянный стул Кьявари — воплощение элегантности и функциональности.
Его узнаваемый дизайн с изящными вертикальными спинками, имитирующими бамбук, и прочной рамой делает его универсальным решением для любого интерьера — от роскошных банкетов до уютных домашних столов.
Изготовлен из высококачественной древесины, стул сочетает в себе натуральную текстуру и надежность, выдерживая повседневную нагрузку без потери формы.
Благодаря эргономичному профилю сиденья и оптимальной высоте, он обеспечивает комфорт даже при длительном использовании.
Легкий вес и компактная конструкция позволяют легко перемещать и складывать стулья, что особенно удобно для мероприятий или ограниченного пространства.
Стул Кьявари идеально подходит для ресторанов, кафе, свадеб, офисов и домашнего использования — это не просто мебель, а стильное дополнение к любому интерьеру, которое никогда не выйдет из моды.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина440 мм
- Высота910 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес4,5 кг
- Материалдерево
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Габариты в миллиметрах
- Высота:910
- Ширина:460
- Длина сидения:440
- Высота до сидения:425
- 910
- 460
- 440
- 425