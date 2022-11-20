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          Фотография Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Видеообзор

          Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный

          5
          от шт13 370 ₽
          от шт102 590 ₽
          от шт1002 510 ₽
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          Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
          Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
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          Основные характеристики

          • Высота910 мм
          • Ширина460 мм
          • Глубина440 мм
          • Высота до сиденья425
          • Материал каркасадерево
          • Вес4,5 кг
          • Материал сиденьядерево

          Варианты каркаса

          Морилка ВенгеМорилка ВенгеМорилка Старинный орехМорилка Старинный орехМорилка Красное деревоМорилка Красное деревоМорилка НатуральныйМорилка НатуральныйМорилка Светлый орехМорилка Светлый орехМорилка Органика белыйМорилка Органика белыйЭмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

          Видео с производства

          • Видео с производства стульев Кьявари. Компания ChiedoCover

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