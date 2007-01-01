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          День дружбы 30 июля

          Дружба стирает границы!

          Убедитесь в этом сами, накрыв удобные, красивые, уютные столы производства компании ChiedoCover на корпоративной вечеринке или неформальном пикнике в честь Международного дня дружбы.
          Этот праздник официально установлен в 2011 году. По решению Генеральной ассамблеи ООН его ежегодно отмечают 30 июля. Дружба – удивительно емкое понятие. Она сближает людей, помогает им расти и развиваться в профессиональном плане, заниматься творчеством, чаще улыбаться. Дружба открывает сердца, наполняет искренностью наши мотивы, гасит недомолвки и делает любой коллектив более сплоченным.
          Праздник – замечательный повод собраться вместе. Для этого ChiedoCover предлагает приобрести функциональную, стильную, экологически чистую мебель, уютное текстильное оформление и яркие аксессуары по особой, праздничной цене. С ними каждое торжество станет незабываемым!

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Хит 20мм - кожзам
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
          1 220 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол для стола 03
          Настоящее фото товара Столовая группа на 2 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столовая группа на 2 персоны

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