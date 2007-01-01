Дружба стирает границы!
Убедитесь в этом сами, накрыв удобные, красивые, уютные столы производства компании ChiedoCover на корпоративной вечеринке или неформальном пикнике в честь Международного дня дружбы.
Этот праздник официально установлен в 2011 году. По решению Генеральной ассамблеи ООН его ежегодно отмечают 30 июля. Дружба – удивительно емкое понятие. Она сближает людей, помогает им расти и развиваться в профессиональном плане, заниматься творчеством, чаще улыбаться. Дружба открывает сердца, наполняет искренностью наши мотивы, гасит недомолвки и делает любой коллектив более сплоченным.
Праздник – замечательный повод собраться вместе. Для этого ChiedoCover предлагает приобрести функциональную, стильную, экологически чистую мебель, уютное текстильное оформление и яркие аксессуары по особой, праздничной цене. С ними каждое торжество станет незабываемым!