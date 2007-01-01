"Мати" – разновидность ткани, которая используется преимущественно для банкетного текстиля. Большинство покупателей выбирают ее из-за разнообразия цветовых решений и грязеотталкивающей пропитки, которая обеспечивает легкий уход и долговечность использования.
Ткань состоит из 64% хлопчатобумажных волокон и 36% полиэфира. Такое сочетание сырья дает практически безграничный выбор цветовых решений.
Помимо классических гладкоокрашенных вариантов, популярностью пользуется двуцветная ткань, окрашенная методом «биколор».
Используя эту технику, волокна окрашивают в различные оттенки, создавая эффект глубины и богатства структуры. Любая сторона ткани «Мати» может быть лицевой.
Популярностью пользуются также ткани с жаккардовым плетением, ткацким рельефным рисунком, который в сочетании с матовой поверхностью создает уникальную структуру ткани.
Защитное покрытие от грязи и жира, которое наносится при производстве ткани, безопасно для здоровья потребителей и устойчиво к эксплуатации.
Многие отмечают, что по своим характеристикам и внешнему виду «Мати» похожа на ткань «Ричард», а в сравнении с той же «Журавушкой»она более плотная.
Ткани «Мати» используют при изготовлении скатертей, салфеток, штор, а также чехлов для стульев.
Такое многообразие вариантов использования позволяет создавать уютный и гармоничный интерьер, ведь это особенно важно при организации и проведении торжеств.
Здесь вы можете найти столовые ткани, салфетки и скатерти , изготовленные из ткани "Мати".