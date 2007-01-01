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            ​Ткань «Мати» - лидер в мире банкетного текстиля

            "Мати" – разновидность ткани, которая используется преимущественно для банкетного текстиля. Большинство покупателей выбирают ее из-за разнообразия цветовых решений и грязеотталкивающей пропитки, которая обеспечивает легкий уход и долговечность использования.

            Особенности и преимущества ткани

            Ткань состоит из 64% хлопчатобумажных волокон и 36% полиэфира. Такое сочетание сырья дает практически безграничный выбор цветовых решений.

            Помимо классических гладкоокрашенных вариантов, популярностью пользуется двуцветная ткань, окрашенная методом «биколор».

            Используя эту технику, волокна окрашивают в различные оттенки, создавая эффект глубины и богатства структуры. Любая сторона ткани «Мати» может быть лицевой.

            Популярностью пользуются также ткани с жаккардовым плетением, ткацким рельефным рисунком, который в сочетании с матовой поверхностью создает уникальную структуру ткани.

            Защитное покрытие от грязи и жира, которое наносится при производстве ткани, безопасно для здоровья потребителей и устойчиво к эксплуатации.

            Многие отмечают, что по своим характеристикам и внешнему виду «Мати» похожа на ткань «Ричард», а в сравнении с той же «Журавушкой»она более плотная.

            Ткани «Мати» используют при изготовлении скатертей, салфеток, штор, а также чехлов для стульев.

            Такое многообразие вариантов использования позволяет создавать уютный и гармоничный интерьер, ведь это особенно важно при организации и проведении торжеств.

            Здесь вы можете найти столовые ткани, салфетки и скатерти , изготовленные из ткани "Мати".

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