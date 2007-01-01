Представляем новые модели стульев лета 2021

Тренд 2021 года в мебельной индустрии: всё максимально естественное и натуральное. Поэтому топ новинок лета 2021 от ChiedoCover — это деревянные стулья из массива бука.

Свое отражение тренд находит и в оттенках обивок: популярны "природные" цвета (зеленый, голубой) и нейтральные приглушенные естественные тона (бежевый, серый, телесный).

Минималистичный дизайн, объединяющий в себе простоту и функциональность, гармонично впишется в любой современный интерьер.

✅Стул Роквелл

Современный минималистичный дизайн и удобство в хранении, стулья стопируются в пачки по 5шт.
Каркас выполнен из массива бука и имеет мягкое сидение, так же в спинке применены гнутоклееные детали, что придает древесине большую стабильность во время эксплуатации.

Характеристики:

  • Ширина: 500 мм
  • Глубина: 470 мм
  • Высота: 780 мм
  • Материал каркаса: массива бука

✅Стул Ruby

Характеристики:

  • Глубина: 530 мм
  • Высота: 830 мм
  • Ширина: 480 мм

✅Стул Safir

Характеристики:
Глубина: 530 мм
Высота:830 мм
Ширина: 480 мм

✅Стул Topas

Характеристики:

  • Глубина: 530 мм
  • Высота: 830 мм
  • Ширина: 480 мм
  • Материал каркаса: массив бука

Все новинки стульев могут быть выполнены в любых цветовых решениях. Полный каталог тканей для обивка. Смотреть

Подробности уточняйте у менеджера по телефону +7 922 906 67 77

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