Тренд 2021 года в мебельной индустрии: всё максимально естественное и натуральное. Поэтому топ новинок лета 2021 от ChiedoCover — это деревянные стулья из массива бука.
Свое отражение тренд находит и в оттенках обивок: популярны "природные" цвета (зеленый, голубой) и нейтральные приглушенные естественные тона (бежевый, серый, телесный).
Минималистичный дизайн, объединяющий в себе простоту и функциональность, гармонично впишется в любой современный интерьер.
Современный минималистичный дизайн и удобство в хранении, стулья стопируются в пачки по 5шт.
Каркас выполнен из массива бука и имеет мягкое сидение, так же в спинке применены гнутоклееные детали, что придает древесине большую стабильность во время эксплуатации.
Характеристики:
Характеристики:
Характеристики:
Глубина: 530 мм
Высота:830 мм
Ширина: 480 мм
Характеристики:
Все новинки стульев могут быть выполнены в любых цветовых решениях. Полный каталог тканей для обивка. Смотреть
Подробности уточняйте у менеджера по телефону +7 922 906 67 77