Дарим диван Florence, каркас черный, обивка велюр Bella 04 Бордовый
Основные характеристики
Высота: 750 мм
Длина: 1600 мм
Глубина: 870 мм
При покупке следующих мягких стульев ChiedoCover в количестве от 50 шт.:
Подробности акции и актуальность уточняйте у менеджера по телефону +7 922 906 67 77
*Срок проведения акции с 23.08 по 06.09. Акция может быть прекращена досрочно, в связи с окончанием количества призов. Акция действует при оптовой покупке от 50 шт. мягких стульев ChiedoCover (Роза, Тюльпан, Kongsberg, Амьен). Подарок - диван Florence, каркас черный, обивка велюр Bella 04 Бордовый из наличия.