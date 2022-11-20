Стул Topas

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Стул Topas

4.9
6 090 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасамассив дерева, бук
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиний

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