Сезонное повышение цен!

Планируете кардинальную смену интерьера ресторана или легкое обновление дизайна кафе? Вы не одиноки. За годы работы мы заметили определенную закономерность – осенью, по окончании летнего сезона свадеб и перед зимними празднествами владельцы заведений закупают мебель, текстиль и посуду.
Отдел продаж ChiedoCover и производство в это время – как растревоженный пчелиный рой. Нагрузка возрастает, цеха работают 7 дней в неделю, телефонные линии раскалены, а принтер безостановочно печатает сопроводительные документы.
Сезонный наплыв покупателей провоцирует неизбежный рост цен – сначала у поставщиков материалов, затем у производителей, и, конечно, – у продавцов. Поэтому, рекомендуем приобрести все необходимое сейчас, по нашим достаточно демократичным ценам.
Впереди холода. Уютную согревающую обстановку легко создать – нарядите стулья в премиум-чехлы с различным декором и вставкой в сиденье поролона для мягкости. Столы накройте скатертями и раннерами в теплых тонах. Среди наших комплектов посуды есть решения, в основе которых керамика, удобные чашки, декор, создающий определенное настроение.
Например, обратите внимание на комплекты «Французский завтрак», «Осень» или «Шоколад». Сочетание контрастных цветов с упором на приглушенные оттенки вызывают ощущение комфорта, устроенности, расслабленности. Ваши гости останутся довольны!
Итак, сегодня вы можете позволить себе больше! Компания ChiedoCover предлагает до сезонного повышения цен закупить нашу мебель, текстиль, декор.