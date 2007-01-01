Белый цвет в оформлении кафе и ресторанов никогда не выйдет из моды. Актуальность его проверена веками, и не подлежит критике. Торжественность и чистота зала, оформленного в белых цветах, подойдет для любого мероприятия: свадьбы, юбилея, банкета, корпоративного вечера, деловой встречи. Белоснежные и различные оттенки – кремовые, молочные белые цвета – соответствуют классическому стилю интерьера.
Хотя, конечно, белый цвет и самый маркий. Малейшее соприкосновение с пищей или напитками портит внешний вид текстиля. Решение, которое предлагают специалисты ChiedoCover – скатерти, салфетки, чехлы на столы и стулья из тканей с пропиткой белого цвета – ричарда, мати, журавинки. Как показала практика (и проведенные в 2018 году эксперименты на деловых мероприятиях в различных городах), обработка данных тканей защищает изделие, отталкивая жидкость и жир, не оставляя на поверхности текстиля следов. Премиум-ткани обладают водо-жиро-грязеотталкивающими свойствами, при этом внешний вид изделий действительно презентабельный.
Также отлично смотрится сочетание белого с любым другим цветом. Такой прием можно использовать, например, в отделке чехлов на стулья, или сочетая белую скатерть и цветной наперон, контрастные ранеры,. Особенно часто рестораторы используют сочетание светлого и бордового текстиля – одно из сочетаний, создающих респектабельную атмосферу.
И помните, специалисты ChiedoCover всегда готовы помочь с выбором ткани, цвета, модели текстильных изделий для вашего заведения, при этом наши цены низкие не только в период акций и распродаж.