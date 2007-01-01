+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Подставки для ног
        Новинки
        Популярное
        Лофт
        Мебель Лофт
        Освещение в стиле лофт
        Новинки
        Популярное
        Ткани
        Вид
        Новинки
        Популярное
        Мебель для хранения
        Стеллажи и этажерки
        Комоды и буфеты
        Прихожие и обувницы
        Шкафы
        Шкафы медицинские
          Новинки
          Популярное
          Посуда
          Сервировка стола
          Столовые приборы
            Новинки
            Популярное
            Освещение
            Тип
            Аксессуары
            Стиль
            Новинки
            Популярное
            Оборудование
            Для кейтеринга
            Для кафе и ресторанов
            Для отелей
            Акустическая мебель
            Для салонов красоты
            Для благоустройства
            Для медучреждений
            Оборудование для детей
            Новинки
            Популярное
            Для интерьера
            Стеновые панели
            Вешалки
            Ширмы и перегородки
            Декор
            Ковровые покрытия
            Новинки
            Популярное
            Для гостиниц
            Мебель
            Для ванных комнат
            Гостиничный текстиль
            Постельное белье
            Электроника
            Хранение и уход
              Новинки
              Популярное
              Подборки товаров
              По цвету
              По стилю
              По событиям
              Другие
              По расположению
              По моделям
              По профессиям
              По стране производителя
              Для улицы
              Товары по акции

              Скидки в январские морозы

              Белый цвет в оформлении кафе и ресторанов никогда не выйдет из моды. Актуальность его проверена веками, и не подлежит критике. Торжественность и чистота зала, оформленного в белых цветах, подойдет для любого мероприятия: свадьбы, юбилея, банкета, корпоративного вечера, деловой встречи. Белоснежные и различные оттенки – кремовые, молочные белые цвета – соответствуют классическому стилю интерьера.

              Хотя, конечно, белый цвет и самый маркий. Малейшее соприкосновение с пищей или напитками портит внешний вид текстиля. Решение, которое предлагают специалисты ChiedoCover – скатерти, салфетки, чехлы на столы и стулья из тканей с пропиткой белого цвета – ричарда, мати, журавинки. Как показала практика (и проведенные в 2018 году эксперименты на деловых мероприятиях в различных городах), обработка данных тканей защищает изделие, отталкивая жидкость и жир, не оставляя на поверхности текстиля следов. Премиум-ткани обладают водо-жиро-грязеотталкивающими свойствами, при этом внешний вид изделий действительно презентабельный.

              Также отлично смотрится сочетание белого с любым другим цветом. Такой прием можно использовать, например, в отделке чехлов на стулья, или сочетая белую скатерть и цветной наперон, контрастные ранеры,. Особенно часто рестораторы используют сочетание светлого и бордового текстиля – одно из сочетаний, создающих респектабельную атмосферу.

              И помните, специалисты ChiedoCover всегда готовы помочь с выбором ткани, цвета, модели текстильных изделий для вашего заведения, при этом наши цены низкие не только в период акций и распродаж.

              Настоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
              В наличииХит
              249 ₽299 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Чехол 01 белый
              Настоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
              В наличииХит
              249 ₽299 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Чехол 08 белый
              Настоящее фото товара Чехол 70 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
              1 120 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Чехол 70 Premium
              Настоящее фото товара Чехол 97 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
              1 590 ₽
              Оптовая цена
              4.6
              Чехол 97 Premium с подкладом

              Другие новости на ChiedoCover

              ПредыдущаяБольшие столы
              СледующаяТкань Жатка
              Все новости