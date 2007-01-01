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            Ткань Жатка

            Жатка отличается рельефной растягивающейся текстурой. Этот материал прекрасно подходит для аксессуаров и домашнего текстиля. Уход за жаткой очень прост, но несмотря на это ткань выглядит эффектно.

            Аксессуары для банкетного текстиля из ткани жатка фото

            Изначально при создании материи использовали шелковое сырье. Для создания эффекта сжатости нити скручивали много раз. Сегодня же для основы используются как искусственные синтетические нити, так и натуральные (хлопок или шерсть).
            Добиться узоров рельефа несколькими способами:

            • скручивание нитей;
            • термообработка полотна;
            • с помощью дополнения волокон разного состава, подвергающихся воздействию высоких температур.



            Рельефный текстиль можно поделить на следующие группы:

            1. Натуральные материалы. Креп состоит из скрученных нитей хлопка или шелка. Такой вариант подходит при изготовлении постельного белья или одежды.
            2. Жатая вискоза (или крэш). Получают из искусственных нитей с помощью термической обработки. Этот вариант более доступный, чем натуральный креп, но не столь долговечен.
            3. Синтетическое полотно. При производстве добавляется искусственные нити, благодаря чему ткань получается прочнее и намного дешевле.
            4. Плотный материал. Применяется для туристических принадлежностей – рюкзаков, одежды и т.д. Благодаря поливинилхлоридной или полиуретановой пропитке ткань обладает высокой прочностью, водонепроницаемостью, а также выдерживает очень низкие температуры.

            Жатка имеет много преимуществ. Главная особенность в том, что ткань никогда не помнется и не нуждается в утюжке. Это настоящая находка для тех, кто любит порядок, аккуратность, кто стремиться к безупречности. После стирки материал приобретает изначальную форму, а если складки разошлись, то это только усилит эффект декорирования.

            Жатое полотно прекрасно переносит машинную стирку, отжим, сушку. Однако для шелкового полотна следует пользоваться режимом деликатной стирки. Сушить изделие из жатки рекомендуют в расправленном виде.

            Жатка выглядит идеально во всех изделиях – текстильных, портерных, элементах одежды. Если вы выберете этот материал, то сэкономите не только бюджет, но и время. На нашем сайте предоставлен огромный выбор текстиля, тканей, а также элементов декора. Если у вас остались вопросы, обратитесь по номеру, указанному на нашем сайте и менеджер на них ответит. Если сомневаетесь в выборе, то закажите бесплатный образец, чтобы посмотреть подойдет ли к интерьеру помещения и убедитесь в качестве.

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