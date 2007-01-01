Купить стол, в настоящее время не проблема, на рынке достаточно предложений. Однако, чтобы выбрать лучший, нужно чётко знать :
Хорошие обеденные столы добротны и долговечны, гармонично комбинируются друг с другом и соответствуют требованиям пространства по стилевому направлению.
Проведённые маркетинговые исследования рынка помогли нашей компании ChiedoCover успешно запустить собственное производство востребованных столов. Модели серии “Лидер ” – хиты продаж для гостиничного и ресторанного бизнеса, конференц-залов, учебных центров.
Мы изготавливаем обеденные столы на любой запрос:
Ножки выполнены из качественной стали, с защитным покрытием порошковой краской. Складная конструкция ножек удобна при транспортировке и хранении, а надёжные механизмы и усиленная рама увеличивают допустимые показатели нагрузки до 100 кг.
Выбор обеденного стола для проведения разного вида мероприятий в сегменте HoReCa — задача комплексная и достаточно непростая, так как это покупка, рассчитанная на поддержку имиджа Вашего заведения и на длительный срок службы.
Предлагаем посмотреть видео, в котором приведены все основные этапы производства столов ChiedoCover
ChiedoCover успешно работает с 2007 года. Накопленный опыт и признание подтверждается полученным в 2018 году сертификатом доверия потребителей.
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