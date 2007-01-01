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          Большие столы

          Купить стол, в настоящее время не проблема, на рынке достаточно предложений. Однако, чтобы выбрать лучший, нужно чётко знать :

          1. цену, которую готовы заплатить;
          2. форму и размер;
          3. материал;
          4. количество размещаемых гостей;
          5. конструктив.

          Большой стол круглый фотоХорошие обеденные столы добротны и долговечны, гармонично комбинируются друг с другом и соответствуют требованиям пространства по стилевому направлению.

          Проведённые маркетинговые исследования рынка помогли нашей компании ChiedoCover успешно запустить собственное производство востребованных столов. Модели серии “Лидер ” – хиты продаж для гостиничного и ресторанного бизнеса, конференц-залов, учебных центров.

          Мы изготавливаем обеденные столы на любой запрос:

          По форме столешниц:

          • Прямоугольные (длина - от 1800 до 2700 мм, ширина от 500 до 900 мм - стол Лидер 2)
          • Круглые и овальные, угловые (диаметр - от 1200 до 1800 мм) (Стол Лидер 3 и другие модели)
          • В нестандартных вариантах, на практике, комплектуются угловые и прямоугольные столы для соединения в большой овальный стол.

          По материалу столешницы из :


          • ЛДСП (в т.ч. влагостойкой) от 16 до 32 мм толщиной;
          • пластика HPL;
          • реек массива дерева;
          • полиэтилена высокой плотности HDPE.

          Ножки выполнены из качественной стали, с защитным покрытием порошковой краской. Складная конструкция ножек удобна при транспортировке и хранении, а надёжные механизмы и усиленная рама увеличивают допустимые показатели нагрузки до 100 кг.

          Выбор обеденного стола для проведения разного вида мероприятий в сегменте HoReCa — задача комплексная и достаточно непростая, так как это покупка, рассчитанная на поддержку имиджа Вашего заведения и на длительный срок службы.

          Предлагаем посмотреть видео, в котором приведены все основные этапы производства столов ChiedoCover

          ChiedoCover успешно работает с 2007 года. Накопленный опыт и признание подтверждается полученным в 2018 году сертификатом доверия потребителей.

          Преимущества, получаемые Вами при сотрудничестве с ChiеdoCover:


          • банкетная мебель и текстиль в одном месте;
          • проверенное качество по доступным ценам;
          • образцы в подарок;
          • стабильные поставки готовой продукции со склада;
          • исполнение заказов, в т.ч. индивидуальных, точно в срок;
          • экспресс доставка заказов по России и за ее пределы.

          Гарантируем индивидуальный комплексный подход к подбору банкетной мебели и полного ассортимента банкетного текстиля, а также сопутствующих товаров и услуг. У нас найдётся быстрое решение Вашего вопроса. Заявки принимаем круглосуточно на сайте и в рабочее время по телефонам, указанным в верхней части страницы.

          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3

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