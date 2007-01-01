Говорят, что мужчины от природы различают гораздо меньше оттенков красного, чем женщины. Так это или нет, мы утверждать не беремся, но то, что существует множество вариаций этого цвета, факт бесспорный. Судите сами:
Интерьер, в котором используют красный цвет, выглядит торжественно и богато, поддерживает праздничную атмосферу. А например, теплый красный "согревает" помещение, окутывает уютом.
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