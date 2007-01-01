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          Сколько оттенков красного вы знаете? Скидка 15% на все оттенки красного

          Говорят, что мужчины от природы различают гораздо меньше оттенков красного, чем женщины. Так это или нет, мы утверждать не беремся, но то, что существует множество вариаций этого цвета, факт бесспорный. Судите сами:

          • бывают теплые и холодные оттенки красного;
          • этот цвет нередко встречается в природе, поэтому отдельные его названия так и звучат: гранатовый, малиновый, рябиновый, цвет спелой вишни;
          • палитра включает все многообразие оттенков от нежно-розового до ярко-алого.

          Интерьер, в котором используют красный цвет, выглядит торжественно и богато, поддерживает праздничную атмосферу. А например, теплый красный "согревает" помещение, окутывает уютом.

          Именно для тех, кто при оформлении интерьера предпочитает красный цвет, преКрасное предложение от ChiedoCover — скидка 15% на любую нашу продукцию в красной гамме, действующая при оплате заказа с 22 по 24 июня*. Не обойдите вниманием хит наших продаж — роскошные банкетные стулья в красном с золотом варианте.

          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Хит 20мм - золото, красная корона
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - золото, корона красная
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover-34%
          1 190 ₽1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм - золото, велюр красный
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 450 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Красное дерево, деревянный

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