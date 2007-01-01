Создайте атмосферу особых событий к Дню семьи, любви и верности!

8 июля 2018 года уже в десятый раз в России будет официально отмечаться праздник - День семьи, любви и верности. Истоки даты - в церковном календаре, однако он легко вошел в число любимейших народных праздников!
Компания ChiedoCover одной из целей деятельности считает создание атмосферы особых событий - нашу мебель и текстиль чаще всего используют для оформления залов торжеств. В кафе и ресторанах, оборудованных стульями и столами нашего производства, признаются в любви, делают предложения руки и сердца, гуляют свадьбы, отмечают юбилеи в кругу семьи и друзей.
Для вас мы предлагаем скидку на банкетный текстиль. Именно чехлы на стулья, скатерти и фуршетные юбки - легкий и малозатратный способ преобразить обычный зал в романтический или праздничный!
Давайте ценить наши семьи, хранить семейные традиции, вместе стремиться к счастливой жизни. Желаем всем единства, уважения, взаимопонимания и поддержки в кругу семьи и близких!