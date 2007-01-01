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          Создайте атмосферу особых событий к Дню семьи, любви и верности!

          8 июля 2018 года уже в десятый раз в России будет официально отмечаться праздник - День семьи, любви и верности. Истоки даты - в церковном календаре, однако он легко вошел в число любимейших народных праздников!

          Компания ChiedoCover одной из целей деятельности считает создание атмосферы особых событий - нашу мебель и текстиль чаще всего используют для оформления залов торжеств. В кафе и ресторанах, оборудованных стульями и столами нашего производства, признаются в любви, делают предложения руки и сердца, гуляют свадьбы, отмечают юбилеи в кругу семьи и друзей.

          Для вас мы предлагаем скидку на банкетный текстиль. Именно чехлы на стулья, скатерти и фуршетные юбки - легкий и малозатратный способ преобразить обычный зал в романтический или праздничный!

          Давайте ценить наши семьи, хранить семейные традиции, вместе стремиться к счастливой жизни. Желаем всем единства, уважения, взаимопонимания и поддержки в кругу семьи и близких!

          Настоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          В наличииХит
          249 ₽299 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 01 белый
          Настоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover-17%
          В наличииХит
          249 ₽299 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 08 белый
          Настоящее фото товара Чехол 47, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 47
          Настоящее фото товара Чехол 32, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          1 240 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 32, журавинка
          Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
          520 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Журавинка
          Настоящее фото товара Скатерть Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скатерть Хельга
          Настоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
          640 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Лён
          Настоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
          660 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скатерть Мати
          Настоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          710 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Ричард
          Настоящее фото товара Чехол 68 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          960 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 68 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 74 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 120 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 74 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 77 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          1 620 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Чехол 77 Premium

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