Дорогие друзья!
Мы рады сообщить, что сегодня мы снижаем цены на основные позиции нашего каталога. С 16 июля 2018 года вы можете приобрести партии столов, стульев и текстиля по выгодным ценам! На сайте обновление пройдет в течение дня. Уточняйте актуальные цены у вашего персонального менеджера.
Благодарим за выбор компании ChiedoCover!
Индивидуально для каждого подсчитаем стоимость партии товара, а также удобный и экономичный вариант доставки.
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