Минимализм в черном, цвет увядшей розы, смешение стилей и контрастные цвета - эти и другие тенденции в нашем кратком обзоре предложений дизайнеров. Пусть ваши посетители останутся довольны!
Яркие, красочные, пышные цветы во всю стену привлекают внимание. Нужно отметить, что изображения растений могут располагаться также на подушках, кушетках, пуфиках и других небольших элементах декора, которые помогают создать полную картину. Заметим, что при такой яркости все остальные составляющие декора должны иметь нейтральную, спокойную стилистику и не привлекать внимание, но при этом создавать с изображениями цветов общую картину.
Дизайны подобного рода представляют собой комбинацию различных элементов, которые создают простой, но утонченный стиль. Акцент делается на мебель, произведенную из простых материалов.
Дизайнеры фокусировались на структуре пиломатериала и на общей отделке под дерево. В работе с мебелью они стремились вернуться к простоте и минимализму. Вся остальная мебель также имеет нейтральный стиль, который дополняет общую картину.
Золото было очень популярно весной и летом, осенью оно снова в тренде и не собирается сдавать позиций. Вы можете видеть его в различных элементах декора. Например на обивке, в ковре и других небольших украшениях. Особенно хорошо будет смотреться золото с мебелью стиля модерн, окрашенной под старину.
Любители монохромности оценят этот дизайн по достоинству. Черный цвет должен присутствовать в небольших деталях декора: подвесках, подушках, шкафчиках и стеллажах.
Состаренный и немного потускневший розовый цвет очень популярен в этом сезоне. Он поднимет ваше настроение, которое могло испортиться из-за тусклых и мрачных красок осени. Теплый розовый оттенок создаст по-настоящему домашнюю атмосферу уюта и тепла в вашем заведении.
Карен Томас, глава Home at Marks & Spencer, говорит, что данный цвет очень хорошо выглядит с металлическими и серыми цветами, а также с нейтральными черными оттенками, которые снова вошли в моду.
Однородный стиль больше не актуален на кухнях. Теперь в моде сочетание разных текстур и цветов, которые выглядят контрастно относительно друг друга. Легкий кварцевый оттенок сочетается с деревянной текстурой разделочной доски или красным деревом. Все это завершает мраморный кафель над раковиной.
Этот стиль полон ярких красок и контрастных геометрических фигур, таких как полоски, пятна, прямоугольники и круги. Луис Винсент, дизайнер House of Fraser, говорит, что суть этого дизайна заключается в совмещении различных геометрических фигур. Особенно важна контрастность их начертание. Одна фигура должна быть прорисована жирно, а другая тонко.
Объединение этих стилей привлекает внимание. Как говорит Эндрю Таннер, глава Sainsbury’s Home , этот дизайн напоминает 1950 год, когда скандинавский стиль снова стал популярен. Этот стиль хорошо сочетается с желтыми и темно-синими цветами. Все это позволит вам оживить вашу столовую и создаст винтажную атмосферу. Данный дизайн хорошо сочетается со светлым деревом.
Морской оттенок очень популярен этой осенью. Он достаточно приятен для глаз, но при этом выглядит благородно и утонченно. Этот цвет хорошо сочетается с различными геометрическими узорами, окрашенными в золотистый оттенок. Так например для создания узора может использоваться японский узор.
В эти холодные и угрюмые дни хочется тепла и уюта. Данную атмосферу вам помогут создать предметы, напоминающие о деревенской жизни. К ним можно отнести прошивные ковры, стеганое одеяло, плетеные подвески на лампы. Важной частью этих элементов является текстура декора, именно она поможет создать уют.
Вот такие тенденции освещают в своих блогах и на страницах глянцевых журналов законодатели интерьерных мод. Каким будет стиль вашего заведения, что будут чувствовать ваши гости - зависит во многом от грамотно выбранной мебели и текстильного оформления. Обращайтесь в ChiedoCover и воплощайте самые смелые задумки!