В отличие от многих тканей, габардин может похвастаться широкой областью применения. Из него шьют верхнюю и повседневную одежду, военную форму и спецодежду, головные уборы, шторы, столовый текстиль, обивку для мебели.
Такое многообразие вариантов использования обусловлено тем, что ткань изготавливается в разных вариантах сочетания волокон (шерсть, вискоза, лен, полиэстер, хлопок) и имеет переплетение «в рубчик», которое не позволяет впитываться влаге. Отличительной чертой габардина и является диагональный узор под углом в 60°. Данный способ переплетения был придуман и запатентован англичанином Томасом Барбери в конце XIX века. Для названия он использовал французское слово gabardine, которым в средние века обозначали одежду для сырой погоды.
Изначально габардин изготавливался из мериносовой шерсти азиатской козы и использовался для пошива верхней одежды. Со временем в составе ткани стали появляться другие волокна. Сейчас существует множество разновидностей габардина, каждому из которых находится свое применение.
Для изготовления столового белья и штор лучше всего подходит штапельный габардин с водоотталкивающей пропиткой и габардин из искусственного шелка. Изделия из
такой ткани долго сохраняют презентабельный вид, легко поддаются глажке и стирке, не вытягиваются и держат форму. Материал приятен на ощупь, он имеет небольшой вес, легко драпируется и формирует складки. Кроме того, у него очень низкая степень светопроникновения.
Наверное, единственный минус, который можно назвать, описывая габардин, - это высокая сыпучесть материала.
Современные методы окрашивания обеспечивают широкую палитру цветов и оттенков материала. Наиболее востребованным считается двухцветный меланж. Сам материал имеет преимущественно матовую поверхность, а синтетические волокна добавляют ему блеска. Чем выше процент примеси синтетики, тем, соответственно, больше проявляется блестящий отлив.
Ухаживать за столовым бельем и шторами из габардина довольно несложно: применять машинную стирку при температуре воды 30 градусов, не использовать отбеливатель и отжимать на минимальных оборотах (или руками) – при высыхании вода сама стекает с габардина.
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