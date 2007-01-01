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              Ткань Габардин - классика банкетного текстиля

              В отличие от многих тканей, габардин может похвастаться широкой областью применения. Из него шьют верхнюю и повседневную одежду, военную форму и спецодежду, головные уборы, шторы, столовый текстиль, обивку для мебели.

              Такое многообразие вариантов использования обусловлено тем, что ткань изготавливается в разных вариантах сочетания волокон (шерсть, вискоза, лен, полиэстер, хлопок) и имеет переплетение «в рубчик», которое не позволяет впитываться влаге. Отличительной чертой габардина и является диагональный узор под углом в 60°. Данный способ переплетения был придуман и запатентован англичанином Томасом Барбери в конце XIX века. Для названия он использовал французское слово gabardine, которым в средние века обозначали одежду для сырой погоды.

              Изначально габардин изготавливался из мериносовой шерсти азиатской козы и использовался для пошива верхней одежды. Со временем в составе ткани стали появляться другие волокна. Сейчас существует множество разновидностей габардина, каждому из которых находится свое применение.

              Для изготовления столового белья и штор лучше всего подходит штапельный габардин с водоотталкивающей пропиткой и габардин из искусственного шелка. Изделия из
              такой ткани долго сохраняют презентабельный вид, легко поддаются глажке и стирке, не вытягиваются и держат форму. Материал приятен на ощупь, он имеет небольшой вес, легко драпируется и формирует складки. Кроме того, у него очень низкая степень светопроникновения.

              Наверное, единственный минус, который можно назвать, описывая габардин, - это высокая сыпучесть материала.

              Современные методы окрашивания обеспечивают широкую палитру цветов и оттенков материала. Наиболее востребованным считается двухцветный меланж. Сам материал имеет преимущественно матовую поверхность, а синтетические волокна добавляют ему блеска. Чем выше процент примеси синтетики, тем, соответственно, больше проявляется блестящий отлив.

              Ухаживать за столовым бельем и шторами из габардина довольно несложно: применять машинную стирку при температуре воды 30 градусов, не использовать отбеливатель и отжимать на минимальных оборотах (или руками) – при высыхании вода сама стекает с габардина.

              Наше текстильное производство выпускает сотни моделей чехлов, кувертов, скатертей из габардина. Выбор огромен, а если вы не нашли то, что подойдет именно вашему заведению - мы выполняем индивидуальные заказы! Обратитесь к менеджерам по номеру, указанному в верхней части страницы, или оставьте заявку в карточке товара.

              Настоящее фото товара Скатерть Габардин, произведённого компанией ChiedoCover-17%
              450 ₽540 ₽
              Оптовая цена
              4.2
              Скатерть Габардин
              Настоящее фото товара Салфетки Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
              Хит
              90 ₽
              Оптовая цена
              4.3
              Салфетки Габардин
              Настоящее фото товара Куверт Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
              80 ₽
              Оптовая цена
              5
              Куверт Габардин

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