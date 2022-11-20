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            Фотография Скатерть Ричард от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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            Доставка 0₽Хит

            Скатерть Ричард

            4.2
            Оптовая цена
            710 ₽
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            Характеристики товара

            Основные характеристики

            Скатерти можно сшить любого размера.

            Цены уточняйте у менеджера.

            Скачать инструкцию по эксплуатации

            Варианты размеров

            Ткань Размер см Стачной шов Оптовая цена руб
            Ричард 90х90 нет 710
            Ричард 90х110 нет 760
            Ричард 110х110 нет 770
            Ричард 145х145 нет 990
            Ричард 145х195 нет 1340
            Ричард 145х235 нет 1580
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            Ричард 180х180 нет 2340
            Ричард 190х190 нет 2460
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            Ричард
            		 D 280 нет 3460
            Ричард D 300 нет 3610
            Ричард D 330 есть 5900

            Сделаем любую скатерть на заказ

            Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

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            Скатерть Ричард — выполненные заказы

            Круглая скатерть со стачным швомКруглая скатерть со стачным швомСкатерть Ричард белый Скатерть Ричард белый Скатерть Ричард, синийСкатерть Ричард, синийСкатерть Ричард, бордовая гладьСкатерть Ричард, бордовая гладьСкатерть Ричард белая, веткаСкатерть Ричард белая, ветка
            Все заказы

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