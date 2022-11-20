Характеристики товара
Основные характеристики
Скатерти можно сшить любого размера.
Цены уточняйте у менеджера.
Скачайте предложение по этому товару
Скатерти можно сшить любого размера.
Цены уточняйте у менеджера.
|Ткань
|Размер см
|Стачной шов
|Оптовая цена руб
|Ричард
|90х90
|нет
|710
|Ричард
|90х110
|нет
|760
|Ричард
|110х110
|нет
|770
|Ричард
|145х145
|нет
|990
|Ричард
|145х195
|нет
|1340
|Ричард
|145х235
|нет
|1580
|Ричард
|170х170
|нет
|2220
|Ричард
|180х180
|нет
|2340
|Ричард
|190х190
|нет
|2460
|Ричард
|200х200
|нет
|2580
|Ричард
|210х210
|нет
|2690
|Ричард
|250х250
|нет
|3170
|Ричард
|D 170
|нет
|2130
|Ричард
|D 180
|нет
|2240
|Ричард
|D 200
|нет
|2450
|Ричард
|D 210
|нет
|2660
|Ричард
|D 250
|нет
|3120
|Ричард
|D 280
|нет
|3460
|Ричард
|D 300
|нет
|3610
|Ричард
|D 330
|есть
|5900
Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму