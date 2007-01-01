Компания ChiеdoCover была создана в 2007 году и с первых лет зарекомендовала себя добросовестным, ориентирующимся на взаимовыгодное сотрудничество производителем продукции для сфера HoReCa - банкетного текстиля, столов и стульев. Среди обширного ассортимента наших товаров появились новые позиции - стулья Кьявари, отличающиеся высокой функциональностью и уникальными формами.
Их используют для свадебных мероприятий, банкетов, организуемых в помещениях и на открытых тентованных площадках. В ассортименте есть стулья, соответствующие демократичному и практичному стилю, а также самому роскошному декору.
Цена стульев Кьявари производства компании ChiedoCover существенно ниже, чем у конкурентов, благодаря отсутствию посредников и продаже непосредственно от производителя. А качество находится на неизменно высоком уровне, что обеспечивается постоянным контролем всех этапов изготовления.
Стулья Кьявари - гармоничный элемент создания праздничной атмосферы на фуршетах и других памятных мероприятиях. В ассортименте представлено несколько моделей, среди которых каждый покупатель может подобрать вариант, в соответствии со стилистикой своего заведения, банкетного зала или конкретного мероприятия.
Мы всегда заботимся о своих заказчиках, экономя их время и финансы.
Быстро выполним заказ и доставим выбранную вами банкетную мебель и текстильную продукцию до любого российского региона или в страну СНГ. В качестве аванса вы можете внести до 70% от всей суммы заявки (оплату остальной суммы можно осуществить при получении заказа).
Если стоимость заявки превышает 100 тысяч рублей, возможна рассрочка оплаты. Любая продукция обеспечивается полным комплектом документов (счетов-фактур, накладных, договоров). Мы эффективно сотрудничаем с частными заказчиками и юридическими лицами в Москве и других городах. Если будут обнаружены несоответствия заявленным стандартам, нами гарантируется возможность возврата.