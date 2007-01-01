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            Стулья Кьявари нашего производства

            Компания ChiеdoCover была создана в 2007 году и с первых лет зарекомендовала себя добросовестным, ориентирующимся на взаимовыгодное сотрудничество производителем продукции для сфера HoReCa - банкетного текстиля, столов и стульев. Среди обширного ассортимента наших товаров появились новые позиции - стулья Кьявари, отличающиеся высокой функциональностью и уникальными формами.

            Их используют для свадебных мероприятий, банкетов, организуемых в помещениях и на открытых тентованных площадках. В ассортименте есть стулья, соответствующие демократичному и практичному стилю, а также самому роскошному декору.

            Достоинства деревянных стульев Кьявари:

            • Отличная стоимость;5b7d3dbfbff13.jpg
            • Российское, а не китайское производство;
            • Экологически чистые материалы (изготавливаются из массива березы);
            • Меньший вес;
            • Увеличенная устойчивость к механическим воздействиям;
            • Возможность восстановления деревянных стульев, в отличие от хрупкого пластика, не поддающегося ремонту;
            • Выбор окраски стульев

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            Цена стульев Кьявари производства компании ChiedoCover существенно ниже, чем у конкурентов, благодаря отсутствию посредников и продаже непосредственно от производителя. А качество находится на неизменно высоком уровне, что обеспечивается постоянным контролем всех этапов изготовления.

            Стулья Кьявари - гармоничный элемент создания праздничной атмосферы на фуршетах и других памятных мероприятиях. В ассортименте представлено несколько моделей, среди которых каждый покупатель может подобрать вариант, в соответствии со стилистикой своего заведения, банкетного зала или конкретного мероприятия.

            Преимущества нашей компании

            Мы всегда заботимся о своих заказчиках, экономя их время и финансы.

            Быстро выполним заказ и доставим выбранную вами банкетную мебель и текстильную продукцию до любого российского региона или в страну СНГ. В качестве аванса вы можете внести до 70% от всей суммы заявки (оплату остальной суммы можно осуществить при получении заказа).

            Если стоимость заявки превышает 100 тысяч рублей, возможна рассрочка оплаты. Любая продукция обеспечивается полным комплектом документов (счетов-фактур, накладных, договоров). Мы эффективно сотрудничаем с частными заказчиками и юридическими лицами в Москве и других городах. Если будут обнаружены несоответствия заявленным стандартам, нами гарантируется возможность возврата.

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