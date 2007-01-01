Стулья Solar поставляются в разобранном виде: основание, комплект ножек и саморезы для сборки стула.
При этом сам процесс сборки стула прост и занимает всего несколько минут.
В видео показываем процесс сборки стула Solar:
Два разборных стула Solar при доставке занимают коробку 600*600 см, не разборные - 900*600 см. Это позволяет значительно сэкономить на доставке, особенно при оптовых заказах.
Металлическое основание для мягких стульев изготовлено из трубы диаметром 40 и 32 мм, толщина стенки металла 1,2 мм, форма ножки – конус. Такое основание выдерживает статическую нагрузку более 150 кг.
Металлическое основание может быть как классического черного цвета, так и любого другого. необходимый вам цвет можно выбрать в каталоге RAL.
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