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Стулья Solar поставляются в разобранном виде: основание, комплект ножек и саморезы для сборки стула.

При этом сам процесс сборки стула прост и занимает всего несколько минут.

В видео показываем процесс сборки стула Solar:

Два разборных стула Solar при доставке занимают коробку 600*600 см, не разборные - 900*600 см. Это позволяет значительно сэкономить на доставке, особенно при оптовых заказах.


Характеристики металлического основания

Металлическое основание для мягких стульев изготовлено из трубы диаметром 40 и 32 мм, толщина стенки металла 1,2 мм, форма ножки – конус. Такое основание выдерживает статическую нагрузку более 150 кг.

Металлическое основание может быть как классического черного цвета, так и любого другого. необходимый вам цвет можно выбрать в каталоге RAL.

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