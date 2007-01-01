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            Стул деревянный или на металлокаркасе?

            В любом помещении нужны стулья, будь то столовая у Вас дома, или шикарный ресторан на оживлённой улице, читальный зал библиотеки или рабочее место в офисе... Дизайн стульев задает настроение всему помещению и когда встаёт вопрос о покупке определённого вида мебели, принимаются во внимание и характеристики материалов, и конструкции их исполнения.

            Деревянные стулья в интерьере кафе

            Стулья в зависимости от конструкции могут быть цельными или разборными, штампованными (литыми) и смешанной конструкции из металла, столярными или точеными, либо гнутыми из массива дерева. Специалисты ChiedoCover постоянно изучают спрос покупателей. На основании полученной информации, мы регулярно расширяем ассортимент предлагаемой продукции, потому что нам нравится радовать наших клиентов.

            В этой статье мы изучим особенности эксплуатации стульев из массива дерева сравнительно со стульями на металлоконструкции.

            Для начала рассмотрим мебель из массива дерева. Она экологична и обладает яркой естественной индивидуальностью. Предметы интерьера из натурального дерева создают ощущение уюта и роскоши во все времена. Они могут быть максимально простыми или наоборот, в эксклюзивном исполнении с изысканной резьбой, покрытой лаком или патиной. Такие стулья будут гармонично оттенять общий элегантный классический стиль заведения и сохранять свой презентабельный вид при должном уходе достаточно долгое время.

            В разделе Стулья компания ChiedoCover предлагает широкий выбор банкетных стульев из массива берёзы, а также красного дерева. Они могут прослужить Вам до 50 лет и будут подчёркивать престиж и вкус владельца заведения.

            Стулья, предлагаемые ChiedoCover, на стальном либо алюминиевом каркасе также обладают определёнными преимуществами. Это:

            • износостойкость;
            • практичность и лёгкость в уходе;
            • универсальность использования;
            • яркие цвета и модные дизайнерские решения;
            • доступная цена.

            Сравнительная таблица стульев из массива дерева и стульев на металлокаркасе наглядно показывает их преимущества и отличия:

            Вид изделий Места использования Стиль Номинальный срок службы Вес Нагрузка
            Стулья на металлокаркасе помещение, улица современный 5 лет и более 5-6 кг До 120кг
            Стулья из массива дерева помещение, веранда классический 10 и более лет 3-5 кг До 150кг

            Конечно, каждой ситуации своё решение, каждому интерьеру свой стиль. Поэтому предметы мебели из массива дерева и изделия на металлокаркасе хороши по своему для конкретного интерьера и стиля заведения.

            Обращаясь за покупками к нам в ChiedoCover, Вы получаете комплексную услугу как консультации по подбору предметов мебели, так и их выгодной покупке. Мы делаем всё для удобства наших клиентов!

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