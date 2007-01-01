Мы все учились понемногу! Иногда готовиться к экзамену удавалось в горизонтальном положении, или стоя в общественном транспорте с Шуриком за плечом. В идеале, конечно же, за удобным устойчивым столом!
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