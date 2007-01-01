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          Татьянин День Студента

          Мы все учились понемногу! Иногда готовиться к экзамену удавалось в горизонтальном положении, или стоя в общественном транспорте с Шуриком за плечом. В идеале, конечно же, за удобным устойчивым столом!


          С уважением ко всем студентам, с любовью к Татьянам, с 21 по 30 января включительно - столы на металлокаркасе от компании ChiedoCover со скидкой в 10% - самовывоз со склада в Москве или доставка в любой регион РФ оптимальной транспортной компанией..

          Прочные, долговечные, с простым и надежным механизмом складывания, при этом аккуратные, стильные, в любом цветовом решении, со столешницами из ЛДСП, МДФ, пластика или деревянных реек.

          Дополнительные опции:

          • 12 различных вариантов цвета столешниц ЛДСП
          • регулировка ножек по высоте
          • крючки на боковых опорах для учебных заведений и аудиторий
          • Кромки столов - ПВХ-пленка, МДФ или Т-образная
          • Гарантия возврата 1 год.

          P.S. Студенческий не спрашиваем!

          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 2
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3
          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лидер 4
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 9
          Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 10 с передней стенкой
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
          Настоящее фото товара Стол Лидер 7, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 7

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