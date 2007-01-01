Chiavari – образцы безупречного стиля и красоты - достойны мероприятий различного формата. Часто их встречают на свадьбах и банкетах, реже – на выставках, корпоративах, банкетах. В европейских странах они занимают лидирующее место в использовании на семинарах и конференциях.
Многообразие окраски делает деревянные Кьявари универсальными в использовании, независимо от концепции мероприятия. Белые стулья Кьявари подойдут к интерьеру практически любого банкетного зала.
Черные, золотые, серебристые, розовые или голубые – вне зависимости от цвета, они самодостаточны, не требуют дополни тельного декора.
Однако с 1767 года дизайнеры придумали и воплотили самые разные идеи текстильных украшений: от легкого, воздушного кружева по спинке, полоски шифона или струящихся лент, до вставки плотной портьерной ткани, подчеркивающей массивность, основательность.
Для стульев Кьявари также используются чехлы. Для подчеркивания стиля пользуются спросом полупрозрачные чехлы только на спинку. Если нужно полностью скрыть конструкцию подойдут премиум-чехлы длиной до пола.
Источник дополнительного комфорта - подушки для стульев Кьявари. И снова многообразие цветов играет на руку дизайнерам, подчеркивая задуманную атмосферу, придавая уюта и тепла. Всегда выигрышно смотрятся цветы – лучше живые. Как вариант, украсить букетами стулья виновников торжества, а гостевые – оформить декоративными цветами из лент или фатина.
Банты, гирлянды, помпоны, винтажные вставки, перья, броши с камнями или кристаллами – с классикой сочетают самые разные украшения.
Да, стулья Кьявари - европейский стиль и роскошь в простоте. Не просто так их выбирают для знаковых событий и именитых мероприятий – церемоний Оскар, Эмми, Грэмми, для приемов в Белом Доме и свадеб мировых знаменитостей.
Стулья Кьявари производства ChiedoCover радуют покупателей несколькими достоинствами:
Только одно "но" – прозрачные стулья Кьявари мы пока не делаем, и, скорее всего, не будем производить. Не любим пластик, как бы классно не смотрелся. ChiedoCover за натуральные материалы, металл и дерево. Их пока еще не научились делать пропускающими свет.
В нашем каталоге вы также сможете найти чехлы, банты, подушки, фартуки, фурштные юбки и многие другие элементы декора, которые помогут украсить ваше мероприятие.