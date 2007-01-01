24-26 октября в Казани состоится выставка, посвященная проведению деловой программы, мастер-классов, а также повышению квалификации. Помимо этого вы сможете ознакомиться с мировыми трендами, будут обсуждаться последние новинки.
В столице Татарстана 24-26 октября соберутся вместе бизнесмены, добившиеся впечатляющих результатов в гостиничном и ресторанном бизнесе.
Город предоставит выставочные площади российским производителям, тем, кто поставляет продукцию клиентам в сегменте HоRеCA. Такое грандиозное мероприятие пройдет в Казани уже в третий раз.
Концептуальный девиз октябрьской выставки – успех и эффективность! Организаторы разработали эксклюзивную деловую программу с интерактивными мастер-классами.
Участники смогут погрузиться в уникальную историю гостеприимства, поучаствовать в профессиональных конкурсах, подтвердить свою квалификацию и повысить ее.
В программе – знакомство с мировыми трендами и обсуждение новинок от лучших производителей. Приветствуется желание разрабатывать совместные уникальные инициативы.
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Адрес выставки: г. Казань, ул Чернышевского, 16
Дата выставки: 24-26 октября