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            Выставка HoReCa Казань

            Выставочное мероприятие HoReCa

            24-26 октября в Казани состоится выставка, посвященная проведению деловой программы, мастер-классов, а также повышению квалификации. Помимо этого вы сможете ознакомиться с мировыми трендами, будут обсуждаться последние новинки.

            В столице Татарстана 24-26 октября соберутся вместе бизнесмены, добившиеся впечатляющих результатов в гостиничном и ресторанном бизнесе.

            Город предоставит выставочные площади российским производителям, тем, кто поставляет продукцию клиентам в сегменте HоRеCA. Такое грандиозное мероприятие пройдет в Казани уже в третий раз.

            Концептуальный девиз октябрьской выставки – успех и эффективность! Организаторы разработали эксклюзивную деловую программу с интерактивными мастер-классами.

            Участники смогут погрузиться в уникальную историю гостеприимства, поучаствовать в профессиональных конкурсах, подтвердить свою квалификацию и повысить ее.

            Программа

            В программе – знакомство с мировыми трендами и обсуждение новинок от лучших производителей. Приветствуется желание разрабатывать совместные уникальные инициативы.

            Компания ChiedoCover тоже идет в ногу со временем. Мы производим стильную, удобную, функциональную мебель. Здесь вы можете видеть ссылку на наш товар. С продукцией ChiedoCover любое мероприятие станет особенно приятным и комфортным.

            Адрес выставки: г. Казань, ул Чернышевского, 16

            Дата выставки: 24-26 октября

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