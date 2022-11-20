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Банкетка Б-2 - фото 1

Банкетка Б-2

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Каркас для стула С20
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Каркас для стула С20

Характеристики товара

Описание

Материал: массив бука

Высота: 470 мм

Длина: 550 мм

Ширина: 350 мм

Соединения шиповые клеевые.

Для дополнительной прочности используются косынки.

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