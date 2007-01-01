Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Каркас для банкетки Грета, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас для банкетки Грета
34 оценки
2 490
Товар в корзине. Перейти
Каркас для банкетки Грета - фото 1Каркас для банкетки Грета - фото 2Каркас для банкетки Грета - фото 3
3D-модель
Примерить в интерьере

Каркас для банкетки Грета

Артикул: CH-050-321
34 оценки
Основные характеристики
  • Ширина920 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота200 мм
  • Вес1.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Каркас для банкетки Людис
Фотография товара Каркас для банкетки Людис от компании ChiedoCover.
Следующий Каркас банкетки Евита
Фотография товара Каркас банкетки Евита от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас для банкетки – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для банкетки, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина920 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота200 мм
  • Вес1.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки950 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Каркас для Пуфа Лофт-15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас для Пуфа Лофт-15, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Каркас для Пуфа Лофт-15

50
Фотография товара Ножки Матрикс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки Матрикс, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Ножки Матрикс

40
Фотография товара Каркас для комода Стуйшен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас для комода Стуйшен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290

Каркас для комода Стуйшен

43
Фотография товара Каркас кресла Monika от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Monika, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Каркас кресла Monika

50
Фотография товара Каркас кресла Коннор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Коннор, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190

Каркас кресла Коннор

40
Распродажа
Фотография товара Каркас пуфа Берн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас пуфа Берн, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99035
7 590 ₽

Каркас пуфа Берн

6
Фотография товара Каркас банкетки Евита от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас банкетки Евита, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690

Каркас банкетки Евита

10
Фотография товара Каркас кресла Movie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Movie, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390

Каркас кресла Movie

11
Фотография товара Каркас кресла Токо, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Токо, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Каркас кресла Токо, лофт

10
Фотография товара Комплект из 3 настенных украшений "птицы", Китале от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект из 3 настенных украшений "птицы", Китале, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Комплект из 3 настенных украшений "птицы", Китале

14

Товар в корзине

Каркас для банкетки Грета
Каркас для банкетки Грета
от 2 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.06.2025 Новинки мягких стульев
Новинки мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.07.2025 Дизайнерские прозрачные стулья
Дизайнерские прозрачные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.08.2026 Элегантные диваны. Российского производства
Элегантные диваны. Российского производства

Перейдите, чтобы узнать подробности