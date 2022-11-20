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Каркас банкетки XX

Артикул: CH-050-199
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина985 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота410 мм
  • Профиль каркаса20x20 мм
  • Вес6,34 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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