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Настоящее фото товара Каркас банкетки XX, произведённого компанией ChiedoCover
Каркас банкетки XX
100 оценок
5 090
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Каркас банкетки XX

Артикул: CH-050-199
100 оценок
Основные характеристики
  • Ширина985 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота410 мм
  • Профиль каркаса20x20 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежный металлический каркас для банкетки – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для банкетки, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина985 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота410 мм
  • Профиль каркаса20x20 мм
  • Вес6,34 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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