Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина985 мм
- Глубина450 мм
- Высота410 мм
- Профиль каркаса20x20 мм
- Вес6,34 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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