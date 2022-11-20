Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1195 мм
- Глубина395 мм
- Высота400 мм
- Вес3,63 кг
- Материалметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Орион золотой, пластиковый
Стул William ромб бархат пепельно-бежевый
Стул Роберто
Стул Адамс, черный, велюр серый
Стул Баунти, велюр, золотой каркас
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый