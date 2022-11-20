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Каркас банкетки Скай

Артикул: CH-050-341
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1195 мм
  • Глубина395 мм
  • Высота400 мм
  • Вес3,63 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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