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Бокал для бренди «Винтаж», 0,5л - фото 1Бокал для бренди «Винтаж», 0,5л - фото 2

Бокал для бренди «Винтаж», 0,5л

Артикул: CH-064-709
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота132 мм
  • Вес0.175 кг
  • Объем0.5 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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