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Бокал для бренди «Спикизис Свинг», 0,46л - фото 1

Бокал для бренди «Спикизис Свинг», 0,46л

Артикул: CH-064-703
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота127 мм
  • Диаметр95 мм
  • Объем0.46 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

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