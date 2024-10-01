Характеристики товара
Описание
Бокал для пива «Линц» – это стильные высокие стаканы, которые станут базой для подачи любых напитков. Стаканы сделаны из прозрачного прочного материала, который не мутнеет со временем. Фужеры имеют красивый блеск и тонкий четкий звон при соприкосновении с другим бокалами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота205 мм
- Диаметр70 мм
- Вес0.278 кг
- Объем0.39 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт