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Бокал для пива «Линц» - фото 1Бокал для пива «Линц» - фото 2

Бокал для пива «Линц»

Артикул: CH-064-145
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для пива «Линц» – это стильные высокие стаканы, которые станут базой для подачи любых напитков. Стаканы сделаны из прозрачного прочного материала, который не мутнеет со временем. Фужеры имеют красивый блеск и тонкий четкий звон при соприкосновении с другим бокалами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота205 мм
  • Диаметр70 мм
  • Вес0.278 кг
  • Объем0.39 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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