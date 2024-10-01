Товар в корзине. Перейти
Бокал для пива «Тулип» - фото 1

Бокал для пива «Тулип»

Артикул: CH-064-087
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для пива «Касабланка»
Фотография товара Бокал для пива «Касабланка» от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал для пива «Паб», 0.57л
Фотография товара Бокал для пива «Паб», 0.57л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бокал для пива «Тулип» в форме бутона красивого тюльпана. Аккуратные линии стакана подчеркивают его изящный дизайн. Дополняет форму тонкая, но короткая ножка, которая выделяет эту посуду среди стандартных пивных кружек и совершенно меняет концепцию сервировки стола при подаче пива.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Диаметр65 мм
  • Вес0.261 кг
  • Объем0.38 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Ник&Нора» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Ник&Нора», произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ник&Нора»

6
В наличии 2000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Классик», 0.44л, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Классик», 0.44л

9
В наличии 13992 шт.
Распродажа
Фотография товара Шампанское-блюдце «Каберне» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Каберне», произведённого компанией ChiedoCover
от6608
710 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Каберне»

11
В наличии 599 шт.
Фотография товара Бокал-флюте «Оупэн ап» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Оупэн ап», произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Бокал-флюте «Оупэн ап»

14
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0,59л, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0,59л

6
В наличии 2454 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Дистинкшн», 0.47л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Дистинкшн», 0.47л, произведённого компанией ChiedoCover
от6608
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Дистинкшн», 0.47л

11
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Амбер», 0.365л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Амбер», 0.365л

12
В наличии 3024 шт.

Другие товары из раздела кружки и бокалы для пива

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб» , произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб»

11
В наличии 6013 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для пива «Паб», 0,62л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб», 0,62л, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб», 0,62л

6
В наличии 24576 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб», 0.3л, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб», 0.3л

12
В наличии 2234 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб», стекло 0.3л, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб», стекло 0.3л

9
В наличии 2066 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Банка-Ананас», 0,45л, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Банка-Ананас», 0,45л

9
В наличии 192 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Касабланка», 0,51л, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Касабланка», 0,51л

9
В наличии 472 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива рифленная 0,4л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 5602
1 590 ₽Оптовая цена

Кружка для пива рифленная 0,4л

7
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Банка» с крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Банка» с крышкой

7
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива рифленная, золотая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 5602
1 590 ₽Оптовая цена

Кружка для пива рифленная, золотая

14
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива рифленная, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от1 3603
1 390 ₽Оптовая цена

Кружка для пива рифленная, металлический

13
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Бокал для пива «Тулип»
Бокал для пива «Тулип»
от 120
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Ник&Нора» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Ник&Нора», произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ник&Нора»

6
В наличии 2000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Классик», 0.44л, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Классик», 0.44л

9
В наличии 13992 шт.
Распродажа
Фотография товара Шампанское-блюдце «Каберне» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Каберне», произведённого компанией ChiedoCover
от6608
710 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Каберне»

11
В наличии 599 шт.
Фотография товара Бокал-флюте «Оупэн ап» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Оупэн ап», произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Бокал-флюте «Оупэн ап»

14
В наличии 600 шт.