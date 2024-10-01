Характеристики товара
Описание
Бокал для пива «Тулип» в форме бутона красивого тюльпана. Аккуратные линии стакана подчеркивают его изящный дизайн. Дополняет форму тонкая, но короткая ножка, которая выделяет эту посуду среди стандартных пивных кружек и совершенно меняет концепцию сервировки стола при подаче пива.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота180 мм
- Диаметр65 мм
- Вес0.261 кг
- Объем0.38 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт