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Бокал для пива «Паб», 0,568л - фото 1

Бокал для пива «Паб», 0,568л

Артикул: CH-064-645
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота212 мм
  • Диаметр82 мм
  • Объем0.568 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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