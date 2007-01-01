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Настоящее фото товара Бумагодержатель Фиксен Квадро, произведённого компанией ChiedoCover
Бумагодержатель Фиксен Квадро
7 оценок
1 190
Товар в корзине. Перейти
Бумагодержатель Фиксен Квадро - фото 1

Бумагодержатель Фиксен Квадро

Артикул: CH-068-206
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина130 мм
  • Глубина40 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0,3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Матовое стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина130 мм
  • Глубина40 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0,3 кг
  • Материалметалл, латунь
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Бумагодержатель Фиксен Квадро
Бумагодержатель Фиксен Квадро
от 1 190
В корзине

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