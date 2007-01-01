Характеристики товара
Описание
Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Матовое стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина130 мм
- Глубина40 мм
- Высота40 мм
- Вес0,3 кг
- Материалметалл, латунь
- Цветхромированный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет