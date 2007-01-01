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Настоящее фото товара Бумагодержатель Фиксен квадро с крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
Бумагодержатель Фиксен квадро с крышкой
5 оценок
1 390
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Бумагодержатель Фиксен квадро с крышкой - фото 1

Бумагодержатель Фиксен квадро с крышкой

Артикул: CH-068-205
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина115 мм
  • Глубина45 мм
  • Высота120 мм
  • Вес0,3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Многообразие вариантов изделий, включающее в себя более 50-ти позиций. Матового стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина115 мм
  • Глубина45 мм
  • Высота120 мм
  • Вес0,3 кг
  • Материалметалл, латунь
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Бумагодержатель Фиксен квадро с крышкой
Бумагодержатель Фиксен квадро с крышкой
от 1 390
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